Stopt hij of stopt hij niet? Dick Advocaat houdt toekomst bij Oranje plots weer open PL

22u10

Bron: anp 19 ANP Buitenlands Voetbal Dick Advocaat heeft vanavond weer een andere draai gegeven aan alle verhalen over zijn toekomst bij Oranje. Nadat hij 's middags op de luchthaven van Aberdeen tegen Schotse journalisten had gezegd dat hij na de komende twee oefeninterlands tegen Schotland en Roemenië stopt, nuanceerde hij dat een paar uur later weer na de training in het stadion. "Eind november loopt mijn contract ten einde, dan is het afgelopen. Na de wedstrijd tegen Roemenië vertel ik of ik beschikbaar ben of niet", zei Advocaat.

De 70-jarige Hagenaar heeft weliswaar voor zichzelf al een beslissing genomen, maar wil die nog niet naar buiten brengen. Advocaat had naar eigen zeggen tegen de Schotse pers niet het volledige verhaal verteld. Bij aankomst in Aberdeen zei hij letterlijk: "Dit zijn mijn laatste twee wedstrijden, daarna stop ik bij het Nederlands elftal." Voor het eerst sprak hij zich daarmee duidelijk uit over zijn toekomst.

Volgens Advocaat had hij het zo echter niet bedoeld. "Moet ik ze alles wijs maken dan?" Omzoomd door Nederlandse journalisten probeerde hij toch weer een rookgordijn op te trekken. "Nu moet ik weer andere dingen gaan vertellen. Of het niet zo is dat ik stop? Dat is een goede en vervelende vraag. We hebben nog twee belangrijke wedstrijden, daarna vertel ik het."

Zijn zaakwaarnemer Rob Jansen had begin deze week op televisie gezegd: "Dick stopt". Tot verbazing van Advocaat zelf. "Hij was heel erg voorbarig. Ik weet niet wat daar achter zit." Advocaat reageerde ook quasi-verbaasd op de opmerking dat Schotland ook nog een bondscoach zoekt. "Is dat zo? Het is hier wel een beetje koud." Wordt ongetwijfeld vervolgd.