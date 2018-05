Stijn Vreven (44) blikt terug op avontuur bij NAC Breda: "Verhaal was mooier dan ik kon dromen" Michaël Vergauwen

03 mei 2018

00u01 0 Buitenlands Voetbal Met de jongste ploeg in de Nederlandse eredivisie, bovendien met het kleinste budget het behoud verzekeren. Stijn Vreven (44) deed meer dan z'n job bij NAC Breda. Toch kondigde hij zaterdagavond aan dat hij de club verlaat. "Misschien wou ik te snel gaan."

Stijn, gefeliciteerd met de redding. Onmiddellijk na de zege kondigde je echter aan dat je vertrekt.

"Die beslissing was al veel langer genomen, maar ik heb het willen stilhouden tot we zeker waren van het behoud. Ik wou geen commotie veroorzaken bij de fans."

Waarom stap je op ondanks het behoud?

"Het bestuur en ik zaten niet op dezelfde lijn naar de toekomst toe. Toen ik hier aankwam, stond NAC 9de in de Jupiler League (tweede klasse, red.) Ik kreeg anderhalf jaar tijd om te promoveren, maar uiteindelijk eindigden we alsnog als vijfde en mochten, heel onverwacht, via de eindronde naar de Eredivisie. Met een heel nieuwe ploeg, de jongste van allemaal én met het kleinste budget, was de enige doelstelling het behoud. Dat hebben we vrij keurig gedaan, maar nu opnieuw het behoud als doelstelling hebben, nee, dat vind ik niet genoeg. En de fans ook niet denk ik. Misschien wou ik te snel gaan, te grote stappen nemen."

