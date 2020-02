Stevige waarschuwingsschoten: Europese tegenstanders van Club en AA Gent halen uit KTH/KDZ

24 februari 2020

07u40 0 Buitenlands voetbal Donderdag staan de terugwedstrijden in de Europa League op het programma. Club Brugge hoopt op Old Trafford te kunnen verrassen na de Donderdag staan de terugwedstrijden in de Europa League op het programma. Club Brugge hoopt op Old Trafford te kunnen verrassen na de 1-1 van vorige week , AA Gent moet thuis een beter resultaat zien te halen dan in de heenwedstrijd ( 1-0 nederlaag ). Man United en AS Roma toonden in eigen land al dat onze Belgische clubs het niet simpel zullen krijgen.

Man United met dodelijke Bruno

Donderdag schudt Ole Gunnar Solskjaer nogmaals met zijn zak. Zes wissels in zijn opstelling op Jan Breydel, zes tegen Watford. Club Brugge moet hopen dat hij er dit keer het trio Anthony Martial, Mason Greenwood én Bruno niet uitvist. Een dodelijke drietand zondag.

Zou er een Club Bruggespeler ter voorbereiding van de terugmatch donderdag op YouTube ‘Bruno Fernandes best of’ intikken? De hype-industrie heeft zijn werk gedaan. Keuze te over qua compilaties. Of zouden die 9 minuten uit de heenmatch en wat knip- en plakwerk van zondagmiddag volstaan? Een ballerina met een heerlijke pass in de voeten. En een verschroeiend schot waarmee de Portugees vanuit alle hoeken scoren kan. Een veelzijdige creatieve middenvelder, maar ook afwerker.

Tegen Watford deed hij dat simpel. Vanop de stip. De eerste voor de januari-aanwinst van 55 miljoen euro. Hij lag met een dieptepass aan de basis van de 2-0, eerst half verknald door Martial, dan heerlijk afgewerkt met een opwippertje.

Nadien gooide de international daar nog een assist voor Mason Greenwood bovenop - een simpele breedlegger. Da’s rechtstreeks een voet in alle drie. Een voorsmaakje van het voetbal waarvoor hij staat, verklapte hij voor de camera’s. Het beste - niet dat wat je te zien krijgt in die compilaties - moet nog komen. Hij was de magneet in elke aanval.

Moet gezegd dat Bruno er een atypisch parcours heeft opzitten richting top. Op zijn achttiende plukte Novara, een team uit de Italiaanse Serie B, hem weg voor 40.000 euro uit de jeugd van Boavista. Een vreemde transfer. De sportieve chef van Novara, Christian Giaretta, ging in op een tip van Fernandes’ toenmalig agent. Na hem enkele keren aan het werk te hebben gezien, klopte hij aan bij zijn voorzitter: “Ik heb een mini Rui Costa aan het werk gezien.” Een omschrijving waar hij vandaag nog altijd achter staat.

Bruno was eenzaam tijdens zijn eerste maanden in Italië. Met de steun van zijn familie en zijn vriendin Ana (nu zijn vrouw) beet hij door. De taal leerde hij op een creatieve manier. In zijn appartement hing op elk meubelstuk, zeg gerust op elk voorwerp, een post-it met de Italiaanse vertaling. Na een maand was hij ermee weg. Novara, waar hij Maradona werd gedoopt, zou snel te klein zijn. De Serie A wenkte.

Bij Udinese en later Sampdoria viel hij op door zijn momenten van klasse, maar ook door zijn afwezigheid. Geruisloos verdween hij in 2017 naar zijn vaderland. Bij Sporting Club de Portugal zou hij uitgroeien tot de absolute vedette. In mei 2018, nadat hooligans keet schopten op het trainingscomplex, verscheurde hij in een impulsieve bui zijn contract. Een beslissing waar hij in juli op terugkwam. Zijn ‘speciaal geval’ werd snel vergeven.

Wie met mensen praat die ooit met Bruno hebben samengewerkt, loven zijn passie. Een enorm vastberaden baasje. Meedogenloos en impulsief. Een die bereid is om ploegmaats zonder omwegen zijn gedacht te zeggen. Een flapuit met de mond en de voeten.

“Hij is hier binnen gekomen en verdeelt meteen het spel”, zei Solskjaer zondag. “Wij hadden dat type nodig. Hij neemt risico’s met de bal. Zoals Juan-Sebastián Verón dat destijds deed.” En, zo verklapte zijn broer ooit in een interview met de Portugese pers: hij wil altijd het laatste woord. In elke discussie en ook op de mat. Er is werk mee.

Solskjaer zal roteren, maar Brugge bereidt zich best in detail voor op het baasje. YouTube, iemand? De verschrikkelijke achtergrondmuziekjes neem je erbij. (KTH)

Roma met verlossende zege

Opgepast Buffalo’s, AS Roma schiet weer met scherp. De Romeinen rekenden simpel af met Lecce en joegen er vier tegen de netten.

Bij AS Roma weten ze weer hoe het smaakt, een zege in de Serie A. Na de 1 op 15 van de laatste weken pakten de Romeinen nog eens drie punten. Lecce was het slachtoffer en was eigenlijk geen partij voor de tegenstander van AA Gent in de Europa League. ‘t Moet zijn dat die krappe 1-0-overwinning tegen de Buffalo’s Dzeko en co toch weer wat meer zuurstof hebben gegeven.

Fonseca roteerde er stevig op los tegen Lecce. En met succes. De Romeinen namen probleemloos afstand en legden de partij al voor de rust in een beslissende plooi. AS Roma treedt donderdag met zelfvertrouwen aan in de Ghelamco Arena. Niet enkel door de 1-0 -uitgangspositie, ook de vlotte zege gisteren tegen Lecce zal de Romeinen een boost geven.

In Noord-Italië werd er niet gevoetbald door het coronavirus, AS Roma - Lecce ging dus wel door. Trainer Paulo Fonseca voerde vier wijzigingen door in vergelijking met de midweek match tegen de Buffalo’s. Spinazzola, Fazio, Carles Pérez en Perotti waren er niet bij. En het waren de vervangers die voor het gevaar en de goals zorgden. Cengiz Ünder maakte er net voor het kwartier 1-0 van, Mkhitaryan verdubbelde de voorsprong op aangeven van Dzeko kort voor de rust. Roma kende geen enkel probleem met de staartploeg uit de Serie A. Dat zal ook Jess Thorup vandaag zien als hij de wedstrijd opvraagt.

Net als tegen AA Gent mocht Justin Kluivert ook tegen Lecce invallen. Hij verving bij de rust Lorenzo Pellegrini en kreeg een helft om zich te tonen. Kluivert kwam een paar keer dicht bij een goal, maar miste de afwerking. Dat hebben we vader Patrick wel eens beter zien doen. Kort na de misser van Kluivert vond Roma toch de weg naar de 3-0, met dank aan het duo Kolarov-Dzeko. De scheidsrechter keurde de goal van de Bosniër eerst nog af voor buitenspel, maar de Italiaanse VAR schonk Dzeko zijn 12de competitiegoal.

De doelpuntenhonger van de Romeinen bleek maar niet te stillen. Een geweldige aanval langs Dzeko en Perez werd door Kolarov knap afgewerkt. De Serviër is intussen toch al 34, maar vond de snelle benen van weleer terug. Roma blijft op de vijfde plaats staan in de Serie A. Dankzij de zege komen ze wel drie punten dichter bij Atalanta, dat natuurlijk wel nog een wedstrijd tegoed heeft. Bij AA Gent zijn ze in elk geval gewaarschuwd. Na de donkere weken heeft Roma eindelijk opnieuw het licht gezien. (KDZ)