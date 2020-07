Sterren als Mbappé en Neymar, maar ook enkele verrassende namen: dit zijn de duurste voetballers per leeftijd ABD

21 juli 2020

19u35 1 Buitenlands voetbal Jude Bellingham is de duurste 17-jarige ooit. Borussia Dortmund haalde de youngster gisteren voor 27,5 miljoen euro weg bij Championship-club Birmingham City. Hoog tijd voor een lijstje: dit zijn de duurste voetballers per leeftijd (tussen 16 en 33 jaar).

16 jaar: Pietro Pellegri, voor 20,9 miljoen euro naar Monaco

Italiaanse spits die twee jaar geleden de overstap maakte van zijn opleidingsclub Genoa naar AS Monaco. De kapitaalkrachtige Franse club zag veel potentieel in de youngster, maar kreeg nog geen waar voor zijn geld. Pellegri sukkelde de voorbije twee seizoenen met véél blessurelast en kon amper in actie komen. Hij zit nu aan slechts zes duels en één goal voor Monaco. De voorbereiding op komend seizoen begon hij wel fit. Zo speelde hij mee in de oefenpartij tegen Cercle Brugge.

17 jaar: Jude Bellingham, voor 27,5 miljoen euro naar Borussia Dortmund

Sinds gisteren de duurste 17-jarige ooit. Veel Europese topclubs toonden interesse in het jeugdproduct van Birmingham City, maar het was Borussia Dortmund dat de Engelse centrale middenvelder kon overtuigen. ‘Die Borussen’ hadden 27,5 miljoen euro over voor Bellingham.

18 jaar: Vinicius Junior voor 45 miljoen euro naar Real Madrid

Braziliaanse diamant van ‘Los Blancos’. Real Madrid haalde Vinicius Junior in de zomer van 2018 naar Europa nadat het 45 miljoen euro overmaakte aan Flamengo. De flankaanvaller - concurrent van Eden Hazard op de linksbuiten - verzamelde al 69 wedstrijden voor Real, maar efficiëntie is een werkpunt. Vinicius zit aan 8 goals bij de ‘Koninklijke’.

19 jaar: Kylian Mbappé, voor 180 miljoen euro naar PSG

In een mum van tijd bestormde Mbappé de wereldtop. Hoort in het rijtje van de Messi’s en Neymars van deze wereld. Stootte in 2017 helemaal door bij AS Monaco, dat in 2018 liefst 180 miljoen euro ving voor de pijlsnelle Franse aanvaller, die nu bij PSG het mooie weer maakt.

20 jaar: Ousmane Dembélé, voor 150 miljoen euro naar FC Barcelona

Maakte een jaar lang furore bij Borussia Dortmund en dwong zo een toptransfer naar FC Barcelona af. Barça betaalde een duizelingwekkende som van 150 miljoen euro voor de toen 20-jarige Fransman. Nadien deemsterde Dembélé helemaal weg, geteisterd door blessures en zijn slechte mentaliteit.

21 jaar: Neymar, voor 88,2 miljoen euro naar FC Barcelona

Met grote sier haalde FC Barcelona het Braziliaanse wonderkind Neymar in 2013 naar Camp Nou, en dat voor een slordige 88 miljoen euro. De aanvaller kon de verwachtingen wél inlossen: 105 doelpunten in 186 wedstrijden voor de Blaugrana. De verstandhouding met Messi en Suárez - herinner u ‘MSN’ - was top. Maar vier jaar na zijn komst bij Barcelona, zou Neymar de club verlaten voor een absoluut recordbedrag.

22 jaar: Frenkie de Jong, voor 75 miljoen euro naar FC Barcelona

Speler van de gouden generatie van Ajax. Trok een jaar geleden naar Barça - dé club die het best past bij zijn speelstijl - voor 75 miljoen euro. Moest er dé draaischijf worden op het middenveld en was afgelopen seizoen - als hij fit was - altijd titularis in de ploeg van Messi en co.

23 jaar: Paul Pogba, voor 105 miljoen euro naar Manchester United

Apart verhaal. Pogba doorliep de jeugdreeksen bij Manchester United, maar de Engelse grootmacht liet de Fransman in 2012 transfervrij vertrekken naar Juventus. Daar ontpopte hij zich stelselmatig tot dé sterkhouder. Middenvelder met een kanonschot in de voeten. Werd in 2016 teruggehaald door United voor 105 miljoen euro.

24 jaar: Gareth Bale, voor 100 miljoen euro naar Real Madrid

Welshe sneltrein. Bewees zich in de Premier League bij Tottenham en speelde zich in de kijker van Real Madrid. In 2013 legden Los Blancos 100 miljoen op tafel voor de aanvaller. Toen een recordbedrag.

25 jaar: Neymar, voor 220 miljoen euro naar PSG

De duurste 21-jarige én 25-jarige ooit. Neymar is de enige speler die twee keer in dit lijstje voorkomt. De Braziliaan trok in 2017 na vier jaar de deur bij Barcelona achter zich dicht voor een toptransfer naar PSG. De steenrijke Franse club betaalde een absoluut recordbedrag van 220 euro voor zijn nieuwe superster.

26 jaar: Harry Maguire, voor 89 miljoen euro naar Manchester United

89 miljoen euro voor - met alle respect - Harry Maguire. Iedereen schrok zich vorig jaar een hoedje toen Man United díe som overmaakte aan Leicester City. Maguire is dan ook de duurste verdediger ooit. Hij speelt nagenoeg alles, maar bleef het afgelopen seizoen niet altijd foutloos.

27 jaar: Luis Suárez, voor 82 miljoen euro naar FC Barcelona

Kroonde zich in 2014 tot topschutter van de Premier League met 31 goals voor Liverpool en versierde zo een transfer naar FC Barcelona, dat 82 miljoen euro veil had voor de spits. De ‘return’ mag er zijn. Samen met zijn ‘amigo’ Messi trekt hij Barça nog steeds meermaals op sleeptouw. Zijn stats: 196 goals in 281 matchen.

28 jaar: Antoine Griezmann, voor 120 miljoen naar FC Barcelona

Dat Barcelona diep in de buidel tastte de voorbije jaren, is wel duidelijk. Dat deed het ook vorig jaar voor Antoine Griezmann. De Fransman - de beste speler van het WK in Frankrijk - kon zich echter nog niet doorzetten bij Barça. Dit seizoen dan maar?

29 jaar: Zinédine Zidane, voor 77 miljoen euro naar Real Madrid

Een van de weinige topspelers in dit lijstje uit het ‘verre verleden’. Zidane werd in 2001 naar Bernabéu gehaald als een echte Galáctico. 77 miljoen betaalde Real toen aan Juventus. Zidane zou zíjn club onder meer een Champions League, een Spaanse titel en twee Spaanse Supercups bezorgen.

30 jaar: Miralem Pjanic, voor 60 miljoen euro naar FC Barcelona

Deze zomer deel van een ruildeal tussen Barcelona en Juventus. Pjanic trekt naar Camp Nou voor 60 miljoen euro, Arthur maakt de omgekeerde beweging voor 72 miljoen euro. Een transfer voor de boekhouding.

31 jaar: Gabriel Batistuta, voor 36 miljoen euro naar AS Roma

Argentijnse goalgetter die vooral onthouden wordt dankzij zijn passage bij Fiorentina - hij is er een clubicoon. Maar na negen jaar bij ‘La Viola’ besloot hij dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. Het werd AS Roma, voor 36 miljoen euro. Daar zou hij in 2,5 jaar 33 keer scoren. Na een uitleenbeurt aan Inter sloot Batistuta zijn carrière af in Qatar.

32 jaar: Fernando Llorente, voor 15 miljoen euro naar Tottenham

Nooit de meest verfijnde spits geweest. Een harde werker met een neus voor goals, dat wel. Fernando Llorente verliet Swansea in 2017 voor Tottenham. Met de deal was zo’n 15 miljoen euro gemoeid. Llorente fungeerde bij de Spurs vooral als invaller, die belangrijke doelpunten maakte - denk aan zijn treffer tegen Man City in de kwartfinale van de Champions League vorig jaar. Is nu ploegmaat van Dries Mertens bij Napoli.

33 jaar: Cristiano Ronaldo, voor 100 miljoen euro naar Juventus

Met dank aan zijn uitstraling en marketingwaarde. Cristiano Ronaldo werd in 2018 door Real Madrid op zijn 33ste nog verkocht voor liefst 100 miljoen euro aan Juventus. Zijn grote doel: met de ‘Oude Dame’ de Champions League winnen. De Italiaanse titel lijkt dit seizoen al zo goed als binnen. Ronaldo strijdt nog met Ciro Immobile om de topschutterstitel - beide heren hebben 30 keer gescoord in de Serie A.

Lees ook:

OVERZICHT. Alle inkomende en uitgaande zomertransfers in de Jupiler Pro League