Sterke Vermaelen speelt met veredeld B-elftal van Barça gelijk tegen zwarte beest, Dembélé maakt comeback

Barcelona heeft 2018 niet kunnen inzetten met een zege. Tegen zwarte beest Celta Vigo speelde het 1-1 gelijk in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Copa del Rey. Barça speelde wel met een veredeld B-elftal (en met alweer Thomas Vermaelen) en heeft dus nog een goede uitgangspositie voor de terugwedstrijd van volgende week.

Geen Lionel Messi, Luis Suarez, Andres Iniesta of Marc-André ter Stegen. En dus kregen enkele bankzitters vanavond de kans om op het voorplan te treden. Iemand die de boodschap goed had begrepen was José Arnaiz. De 22-jarige spits van Barcelona B toonde dat hij goed bij schot was. André Gomes nam het voorbereidende werk voor zijn rekening en Arnaiz trapte het leer in een tijd fijntjes binnen. Zijn derde treffer al in de Copa del Rey en dat na slechts drie schoten op doel in drie wedstrijden. Aan efficiëntie geen gebrek.

Nog iemand die op de afspraak was, was Thomas Vermaelen. De Rode Duivel trad zijn ploegmakker Gerard Piqué bij en nam het vuile werk enkele keren voor zijn rekening. Bij de 1-1 van Pione Sisto was onze landgenoot wel kansloos. De Deen trapte het leer snoeihard binnen nadat Iago Aspas de lat trof. Al de twaalfde treffer voor Celta Vigo tegen Barcelona in alle competities in de laatste drie seizoenen. Geen enkele ploeg doet beter.

3 - Jose Arnaiz has scored with his first three shots on target for Barcelona in all competitions (three goals in Copa del Rey). Stellar. pic.twitter.com/1OyXS2msIh OptaJose(@ OptaJose) link

Na de pauze waren de grootste kansen toch voor de bezoekers. Denis Suarez miste een opgelegde mogelijkheid waarna Sergio Busquets het leer tegen de dwarsligger mikte. In het ultieme slot plaatste Sergi Roberto de bal nog tegen de paal. Maar de spotlights waren dan wel op Ousmane Dembélé gericht. De recordaankoop van Barcelona maakte in de 72ste minuut zijn wederoptreden na een maandenlange afwezigheid. Echt potten breken lukte nog niet voor de Fransman. Volgende week donderdag ontvangt Barcelona Celta Vigo voor de terugwedstrijd in de Copa del rey.

