Sterke Thibaut Courtois de penaltyheld in Jeddah: “Hiervoor ben ik naar Real gekomen” SK/ODBS

12 januari 2020

21u52 10 Spaanse Supercup De titel of de Spaanse beker hadden ze vorig seizoen niet gewonnen, de Spaanse Supercup hebben ze nu wel. Real Madrid won een ‘Final Four’ in Saudi-Arabië na penalty’s tegen de buren van Atlético. Courtois, al sterk in de 120 minuten (0-0), kon zich onderscheiden in de strafschoppenserie. Hij stopte een penalty van Partey, Real bleef foutloos (4-1). Tweede ‘koninklijke’ trofee voor Courtois, na het WK voor clubs vorig seizoen. Voor Zidane was het al de negende finale die hij wist te winnen als Real-trainer. Hij verloor er nog niet één.

courtois com madridismo no sangue já pic.twitter.com/KoRaEo3Jym maria(@ madridxramos) link

De finale had de spanning en de intensiteit van een Champions League-wedstrijd. Wát een partij. Des te jammer dat Eden Hazard nog steeds ontbreekt. Atlético was beter voor de rust, Real erna. De beste kans was voor Valverde maar vanop één meter en voor een quasi leeg doel kopte de Uruguayaan via zijn scheenbeen de bal naast - missen was moeilijker dan scoren. Aan de overzijde was er een uitstekende Courtois nodig om Morata van de winning-goal te houden. Courtois trekt zijn niveau van voor nieuwjaar netjes door. Real moest naast Hazard ook Benzema en Bale missen. Dat scheelde in aanvallende mogelijkheden.

Ik weet wie me gesteund heeft, toen de aanval op mijn persoon werd ingezet Thibaut Courtois over zijn moeilijke periode eerder dit seizoen

Verlengingen dan maar in Saudi-Arabië. Zidane gaf zijn middenveld op - eerst Isco, daarna Kroos. In de plaats kwamen de Braziliaantjes Vinicius en Rodrygo. Vanzelfsprekend verloor Madrid de controle over de wedstrijd. Valverde torpedeerde de doorgebroken Morata (professioneel rood) en Courtois hield tot twee keer toe Atlético van de zege. Strafschoppen dienden de beslissing te brengen. Courtois ontpopte zich tot held - hij pakte de elfmeter van Thomas, Saúl mikte op de paal.

LEES OOK. Ondertussen in Barcelona: Xavi beslist om (nog) geen trainer van Barça te worden, ook Ronald Koeman wil niet

Zoete wraak voor Courtois op zijn ex-club en Diego Simeone in het bijzonder, die hem in het begin van het seizoen nog wat onderuit haalde. Toen Atlético in de voorbereiding Real vernederde in de States (7-3), deed hij Courtois af als de mindere van Oblak. “Ik heb hun penaltynemers bestudeerd”, aldus Courtois achteraf. “Saul verraste me met zijn hoek, maar Partey had ik door. Ik wist wat ik wou doen en dat was een goeie redding. Ik ben erg blij met deze nieuwe clean sheet en de goeie reddingen. Hiervoor ben ik naar Real gekomen: om de club nog meer trofeeën te bezorgen.” Ook op de periode dat Courtois eerder dit seizoen onder vuur lag, kwam hij even -scherp- terug. “Ik weet wie me gesteund heeft, toen de aanval op mijn persoon werd ingezet.”

Courtois, die in zijn periode bij Atlético de Spaanse titel en Copa del Rey won, vult met de Spaanse Supercup een leemte in zijn palmares op. De 27-jarige Limburger speelde in 2013 met Atlético wel al een keer om de Supercup, maar verloor toen in een heen- en terugwedstrijd van Barcelona. Real veroverde in het verleden al tienmaal de Spaanse Supercup, de laatste keer in 2017. Nu zit de Koninklijke dus aan elf. Atlético won de trofee tweemaal eerder, in 1985 en 2014.

Met kampioen Barcelona, Copa del Rey-winnaar Valencia, Atlético (tweede in competitie) en Real (derde in competitie) namen dit jaar voor het eerst vier teams deel aan de strijd om de Spaanse Supercup. Real schakelde in de halve finales Valencia uit (3-1), terwijl Atlético het haalde van Barcelona (3-2).

Barcelona, met dertien Supercup-zeges de recordwinnaar, was de titelverdediger. Barça haalde het in de zomer van 2018 in Tanger in Marokko tegen Sevilla met 2-1.

Meer over sport

Courtois

sportdiscipline

voetbal

Atlético

Real

Supercup