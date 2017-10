Steenrijke PSG-eigenaar beschuldigd van omkoping door het Zwitserse gerecht DMM

15u36

Bron: L'Equipe 0 AP Buitenlands Voetbal Nasser Al-Khelaïfi, de Qatarese eigenaar van Paris Saint-Germain, is in nauwe schoentjes terechtgekomen. De topman achter mediabedrijf beIN Media Group zou de uitzendrechten voor het WK in Rusland op een corrupte manier verkregen hebben.

Het Zwitserse gerecht kwam de zaak rond Al-Khelaïfi op het spoor. De Qatarees zou ex-FIFA-bons Jerôme Valcke omgekocht hebben om alle uitzendrechten van de WK's tussen 2018 en 2030 naar zijn mediabedrijf te halen. De Zwitserse autoriteiten kwamen die vreemde transacties dus op het spoor en zouden de Qatarees nu een strafprocedure aan het been lappen. Ook Jerôme Valcke deelt in de brokken. Ook de Fransman hangt een strafzaak boven het hoofd.



Valcke zou volgens het gerecht "voordelen" ontvangen hebben van Al-Khelaïfi in verband met de verkoop van tv-rechten voor de wereldkampioenschappen van 2026 en 2030. Een "business man", van wie de identiteit niet bekend is, zou Valcke dan weer steekpenningen gegeven hebben voor de toernooien van 2018, 2022, 2026 en 2030.



Het Zwitserse gerecht liet weten Valcke als een verdachte te hebben ondervraagd. Daarnaast vonden er huiszoekingen plaats in Frankrijk, Griekenland, Italië en Spanje. In Parijs vielen de speurders binnen in de burelen van de Qatarese televisiezender BeIN Sports, onderdeel van beIN Media.



Valcke kreeg eerder in 2017, in een andere zaak, een schorsing van twaalf jaar van de Ethische Commissie van de FIFA. De Fransman werd beschuldigd van zwendel met WK-tickets en uitzendrechten voor het WK van 2014. Ook zou hij bewijsmateriaal vernietigd hebben. De Beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond bracht de schorsing nadien terug naar tien jaar, maar Valcke tekende opnieuw beroep aan bij het Internationaal Sporttriunaal (TAS).

