Steenrijke baas van Roemeense topclub laat na voorstel om holebi’s op te sluiten weer van zich horen: “Damesvoetbal? Vrouwen zijn gemaakt om mannen te behagen” GVS

21 december 2018

06u30

Bron: Bleacher Report, Ora Exacta in Sport 0 Buitenlands Voetbal Gigi Becali, voorzitter van de Roemeense topclub Steaua Boekarest, heeft op nationale televisie staalhard uitgehaald naar het damesvoetbal. “Vrouwen zijn helemaal niet gemaakt om te voetballen, wél om aantrekkelijk te zijn voor het mannelijk geslacht.” Het voormalig parlementslid is niet aan z'n proefstuk toe. Eerder haalde hij al uit naar de holebigemeenschap.

Vrouwen moeten zich niet bezighouden met voetbal. Dat stelde Steaua Boekarest-voorzitter Gigi Becali (60) in de tv-show Ora Exacta in Sport. De steenrijke zakenman, die in 2004 deelnam aan de Roemeense presidentsverkiezingen en de topclub vooral ziet als zijn speeltje, weigert dan ook koste wat het kost een damesafdeling van Steaua op te richten.

“Ik stop meteen met voetbalactiviteiten mocht de UEFA mij dwingen om een damesploeg op te richten. Je kan geen dingen doen die God niet wil. Hoe zou een vrouw voetbal moeten spelen? Ze is er gewoonweg niet voor gemaakt. Het is te gevaarlijk. Vrouwen zijn gecreëerd om aantrekkelijk te zijn voor het mannelijke geslacht en mannen te behagen.” Damesvoetbal promoten ligt volgens de miljardair in lijn met “de ideeën van Satan”. Twitter staat na de opmerkelijke uitspraken alvast op z’n achterste poten.

Het is niet de eerste keer dat Becali in opspraak komt. Zo blies hij de transfer van ene Ivan Ivanov in 2010 op omdat hij mogelijk homoseksueel was. Ook weigerde hij de hand van modeontwerper Catalin Botezatu te schudden wegens diens geaardheid, bande hij muziek van Queen uit het stadion omdat zanger Freddie Mercury geen hetero was en was zijn presidentiële campagne gebouwd rond een voorstel om alle holebi’s op te sluiten in ghetto’s. Op de koop toe werd Becali in 2013 veroordeeld tot twee jaar effectieve gevangenisstraf wegens fraude en ambtsmisbruik.

Becali has also called black players monkeys, tried to ban gay people, and thrown physical temper tantrums in public. He’s almost certainly the worst person involved in top level soccer. Kimberly McCauley(@ lgbtqfc) link