Stapt Real Madrid uit La Liga? Voorzitter Pérez zet zinnen op Europese topcompetitie, “egoïstischer kan niet” GVS

06 december 2019

14u53

Bron: The New York Times 0 Buitenlands voetbal Krijgen we binnenkort een La Liga zonder Real Madrid? Volgens het gerenommeerde The New York Times is Real-voorzitter Florentino Pérez druk in de weer met het opzetten van een Europese competitie met alleen maar topclubs. Het is niet de eerste keer dat de traditionele landencompetities onder vuur staan, maar volgens het Amerikaanse dagblad is een supercompetitie met de ‘crème de la crème’ van Europa dichterbij dan ooit. “Een egoïstischer plan is niet mogelijk”, spuwde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin al zijn gal. “Wat een krankzinnig idee.”

Het is Florentino Pérez menens. De 72-jarige voorzitter van Real Madrid voerde onlangs gesprekken met een paar bobo’s van enkele Europese topclubs. Ook met FIFA-president Gianni Infantino - een voorstander van een grensoverschrijdende competitie - ging hij al in gesprek. “Wat Pérez voorstelt is, volgens mensen die inzicht hebben in de discussies, niets minder dan een baanbrekende machtsverschuiving”, klinkt het bij het gerenommeerde The New York Times. “Met Real Madrid dat het project steunt, komt een topcompetitie dichterbij dan ooit.”

Twee divisies

Concreet ruilen de rijkste en beste clubs hun vaderlandse competities in voor een Europese supercompetitie. Volgens wat nu op tafel ligt, zouden er twee divisies van elk twintig ploegen - veelal uit Engeland, Spanje, Italië, Frankrijk en Duitsland - ontstaan. Tussen de twee divisies kan er gepromoveerd en gedegradeerd worden. De clubs waar Pérez mee in gesprek ging, kregen de horen dat via het nieuwe format hun inkomsten zullen verdubbelen. When the money talks.

The New York Times heeft haar bedenkingen bij het plan. “Binnenlands competities zullen volledig ontdaan worden van hun charme. Duizenden wedstrijden in de hoogste competities dalen aan belang en worden minder waardevol. Wat met de sponsors? Wat met de tv-gelden? En misschien wel het belangrijkste: wat zijn de gevolgen voor de supporters?”, aldus de krant. “Ook de Champions League zal ernstig in waarde dalen. Dat is de financiële motor van de Europese voetbalbond (UEFA), waardoor ook zij het zeer moeilijk zullen krijgen.” Niet vreemd dus dat UEFA-president Aleksander Ceferin het plan volledig afschiet. “Het is een krankzinnig idee”, aldus Ceferin. “Mocht dit werkelijk kloppen, is een egoïstischer plan niet mogelijk. Het voetbal wordt zo over de hele wereld verpest. Voor spelers én fans.”

WK voor clubs

De FIFA, Infantino dus, zegt met iedereen rekening te houden, maar wel aan de toekomst van het spelletje te denken. “FIFA gelooft dat een open en constructieve dialoog tussen de verschillende leden van de voetbalgemeenschap essentieel is om de juiste balans en de beste oplossing voor de toekomst van voetbal te vinden”, klinkt het officieel. Infantino duwde in maart al een prestigeproject door, zo wordt er vanaf 2021 een WK voor clubs georganiseerd met 24 in plaats van de huidige 7 teams. Ook toen was de kritiek luid, bepaalde (top)teams dreigden met een boycot.

Pérez weet maar al te goed dat hij Infantino nodig heeft. Toen vorig jaar al - ook met Pérez als een drijvende kracht - een idee werd geopperd voor een Europese topcompetitie, stuurde de FIFA een waarschuwing uit: spelers die wilden deelnemen aan een competitie dat niet door de Wereldvoetbalbond wordt ondersteund, kunnen uitgesloten worden van participatie bij hun nationale teams en het WK.

Afwachten of de topcompetitie er daadwerkelijk komt. Maar volgens ingewijden is het de voorzitter van één van de machtigste clubs ter wereld wel menens...