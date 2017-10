Standard-doelman Ochoa kon wel door de grond zakken na deze schlemielige fase 16u32 0 rv Buitenlands Voetbal Guillermo Ochoa plaatste zich met Mexico eenvoudig voor het WK, maar de doelman van Standard zal toch niet helemaal gelukkig terug op het vliegtuig richting België stappen. De reden? Een wel heel ongelukkige fase uit Honduras-Mexico.

De fase speelde zich af bij een 1-2-stand in het voordeel van Mexico, in minuut 54. Na een prima Hondurese aanval kon Eddie Hernandez Ochoa onder vuur nemen, maar de spits van CD Montague trof de lat. Hernandez mocht echter wél vieren, want de bal belandde toch tegen het net. Ochoa kopte de bal ongelukkig in eigen doel en tot overmaat van ramp voor de flegmatieke doelman won Honduras de match ook nog met 3-2...