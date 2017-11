Standard-coach Sa Pinto aangeklaagd in Grieks omkoopschandaal: "Heb daar niks mee te maken" Redactie

17u18

Bron: Belga 0 Photo News Buitenlands Voetbal In het Griekse voetbal dreigt een groot omkoopschandaal. Justitie heeft 28 personen aangeklaagd, onder wie huidig Standard-coach Ricardo Sa Pinto.

De Portugees was, ten tijde van de feiten in 2015, in Griekenland coach van Atromitos en zou ervan verdacht worden een wedstrijd tegen Olympiakos te hebben 'verkocht'. De Standard-coach ontkent dat hij betrokken is bij het omkoopschandaal. In een persbericht zegt Sa Pinto dat hij door geen enkele Griekse gerechtelijke instantie is gecontacteerd, en dat hij nooit op de hoogte werd gebracht dat er iets aan de hand was met de bewuste wedstrijd. "Trouwens, toen ik het Portugese Belenenses coachte in 2015, na mijn passage bij Atromitos, ben ik op eigen initiatief naar Griekenland gegaan", aldus Sa Pinto. "Ik heb er uitgelegd dat ik geen enkele link had met deze affaire. Na die getuigenis heeft de Griekse justitie beslist de onterechte beschuldigingen te laten vallen."

Naast Sa Pinto worden ook de voorzitter van recordkampioen Olympiakos, de club van Silvio Proto, Bjorn Engels, Guillaume Gillet en Vadis Odidja, en de voormalige voorzitter van de Griekse voetbalbond verdacht. Hetzelfde geldt voor de voorzitters en oud-voorzitters van de clubs Atromitos, Veria en Levadiakos.

Ook een aantal scheidsrechters en voetballers staan onder verdenking van matchfixing. Juristen verwachten een rechtszaak die maanden kan duren en gevangenisstraffen die kunnen oplopen tot maximaal tien jaar. Het schandaal dient zich aan daags voor de nationale ploeg van Griekenland zijn heenmatch in de barrages om een WK-ticket speelt tegen Kroatië.