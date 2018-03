Stadionspeaker verstoort eerbetoon aan overleden Astori met pijnlijke lapsus. En betaalt die fout héél duur LPB

21 maart 2018

13u35

Een stadionspeaker die de minuut stilte voor Davide Astori verstoorde met een pijnlijke lapsus, heeft zijn vergissing duur betaald. De man werd ontslagen.

Het incident vond plaats tijdens het Serie B-duel tussen Perugia en Brescia op dinsdag 6 maart. Het weekend voordien was Fiorentina-kapitein Davide Astori dood aangetroffen in bed. Een schokgolf ging door Italië. Op alle velden werd een minuut stilte geleden, zo ook in Perugia. Alleen ging het dààr pijnlijk fout. Stadionspeaker Francis Bircolotti had het in zijn aankondiging van het eerbetoon tot twee keer toe over Davide 'Astolfi', in plaats van Astori.

Perugia-voorzitter Massimiliano Santopadre kon in de tribune zijn oren niet geloven. De preses had als eerbetoon aan Astori speciale shirts laten drukken met het opschrift 'Ciao Davide' en zag die hommage nu grondig verstoord. Santopadre zette zijn stadionspeaker na de match onmiddellijk op non-actief. Twee weken later bleek zijn woede nog niet bekoeld. Bircolotti, die al jarenlang als omroeper actief was voor de club, kreeg zijn C4.