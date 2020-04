Sporting moet ex-trainer Sinisa Mihajlovic drie miljoen euro schadevergoeding betalen na ontslag na negen dagen

Redactie

29 april 2020

15u26 0 Buitenlands Voetbal Sinisa Mihajlovic was in 2018 amper negen dagen trainer van het Portugese Sporting. Ondanks die korte periode houdt hij er toch een flink bedrag aan over. De Serviër vocht met succes zijn bliksemsnelle ontslag aan en kreeg van de rechter drie miljoen euro schadevergoeding toegewezen, zo berichten Portugese media.

Mihajlovic, die vandaag aan de slag is bij Bologna, werd op 18 juni 2018 aangetrokken door Sporting. Maar enkele dagen later volgde een bestuurswissel. Voorzitter Bruno de Carvalho moest opkrassen en de nieuwe sterke man Sousa Cintra besloot haast onmiddellijk, op 27 juni, Mihajlovic de deur te wijzen. De Serviër had op dat moment zelfs nog geen training geleid.

Mihajlovic trok naar de rechter om het ontslag aan te vechten en volgens de krant A Bola kreeg hij gelijk. Sporting moet de voormalige international, die vorig jaar getroffen werd door leukemie, drie miljoen euro schadevergoeding betalen.