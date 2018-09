Spleetoog-gebaar vóór de match wordt door Zuid-Koreaanse topspeler op ronduit geniale wijze afgestraft tijdens de match Hans Op de Beeck

12 september 2018

08u46 2 Buitenlands Voetbal Karma, het bestaat ook op het voetbalveld. De Chileense international Diego Valdes kan er na de oefeninterland in Zuid-Korea als geen ander over meespreken.

Valdes kwam voor de partij in het oog van de storm te staan toen een foto van hem in Zuid-Korea de ronde deed op de sociale media. De middenvelder, die voor het Mexicaanse Morelia speelt, poseerde in een winkel met een Zuid-Koreaanse voetballiefhebber en lijkt "spleetogen" te trekken. Zeer tot ongenoegen van een hoop twitteraars en de Zuid-Koreaanse voetbalwebsite Korea Football News, die gewag maakt van een "racistisch gebaar". In Chili zijn sommigen zich van geen kwaad bewust en zeggen ze dat Chilenen wel meer dit soort gebaren maken op foto's. Andere Chilenen schamen zich en bieden in naam van Valdes hun excuses aan. "Ik heb nooit iemand willen kwetsen", zei Valdes zelf voor de match. "Als dat toch gebeurd is, dan verontschuldig ik me bij iedereen die zich geviseerd voelt."

Over naar de match in Suwon, waarin geen goals vielen maar één actie snel na de pauze wel tot de verbeelding spreekt. Son Heung-min, de Zuid-Koreaanse topspeler, ontwijkt daarbij eerst een forse tackle van FC Barcelona-middenvelder Arturo Vidal om dan Diego Valdes tegen te komen. En wat doet de aanvaller van Tottenham? Hij zet Valdes een weergaloze panna - harder voor schut kon hij hem niet gezet hebben.

Morella midfielder Diego Valdes made a racist gesture before Chile’s match against South Korea. Then Son did this to him 2 minutes into the match 💀 pic.twitter.com/gqr0BGF44m Futhead(@ Futhead) link

Het was overigens niet de eerste keer dat Zuid-Amerikanen met dit racistisch gebaar gespot zijn. Maradona werd ervan beschuldigd tijdens het WK in Rusland en eind 2017 ging de Colombiaan Edwin Cordona grof in de fout toen hij het gebaar op het veld richting Zuid-Koreanen maakte. Hij werd toen voor vijf wedstrijden geschorst door de FIFA.

Por este gesto, Edwin Cardona puede ser sancionado de oficio por la FIFA. pic.twitter.com/SvHvkC1oho Alejandro Etcheverry(@ UruAlejandro) link

Voor Son (26), die op het WK twee keer scoorde voor Zuid-Korea, zo het einde van een erg vruchtbare interlandperiode. Dankzij zwaar bevochten winst met zijn team in de Asian Cup, ontloopt hij de twee jaar militaire dienst die elke Zuid-Koreaan voor zijn 28ste moet afleggen.