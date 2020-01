Spits van vierdeklasser maakt grootspraak waar tegen City in FA Cup LPB

04 januari 2020

21u23

Bron: AD/Belga 2 FA Cup Manchester City, zonder Kevin De Bruyne die rust kreeg, won in de FA Cup met 4-1 van Port Vale, een middenmoter in League Two (het vierde niveau in Engeland). Op zich niks opzienbarends, maar aan de wedstrijd zat wel een apart verhaal.

Tom Pope, spits bij Port Vale, had in de zomer van 2019 geen goed woord over voor City-verdediger John Stones. “Hij is de ideale verdediger voor een spits”, schreef Pope na een Nations League-duel van Engeland op Twitter. “Ik weet dat hij voor het nationale team speelt, ik weet dat hij 150.000 pond in een week verdient én ik weet dat hij een miljoen keer beter is dan ik, maar ik zou wel elke week tegen John Stones willen spelen. Dan maak ik er 40 in een seizoen.”

Just watched the highlights of the England game! I know I’m a league 2 player, I know he plays for England, I know he’s on £150k a week, I know he’s a million times better player than me but I’d love to play against John Stones every week! I’d get 40 a season! #soft #weakaspiss Tom Pope(@ Tom_Pope9) link

Straffe taal van Pope, maar in een gesprek met The Guardian verklaarde de spits zich nader. “Het was ironisch bedoeld, dat van die 40 doelpunten. Maar iedere voetballer heeft zijn sterke en zwakke punten. Stones is een fantastische verdediger en zijn kwaliteit staat buiten kijf, maar voor een wedstrijd kies ik altijd de zwakste van de twee centrale verdedigers uit. Dan focus ik mij vooral op de zwakste, natuurlijk. Als ik mij richt op Stones, win ik tachtig procent van de kopduels.”

Die grootspraak maakte Pope vanavond in de derde ronde van de FA Cup waar. Na 35 minuten troefde hij Stones af in de lucht en kopte de gelijkmaker binnen. Agüero, Harwood Bellis en Foden stelden nadien orde op zaken.

Leicester City, met Dennis Praet in de basis, plaatste zich met een 2-0-zege tegen Wigan voor de 1/16de finales. Youri Tielemans kreeg rust en maakte geen deel uit van de selectie. Met een owngoal van Pearce kwam Leicester op voorsprong, Barnes maakte er nog voor rust 2-0 van. Praet en co kwamen na de pauze niet meer in de problemen.

Leander Dendoncker startte bij Wolverhampton, dat 0-0 gelijkspeelde tegen Manchester United. De Gea, Rashford, Martial en de geblesseerde Pogba ontbraken bij de Mancunians. Beide clubs moeten binnenkort een replay afwerken.