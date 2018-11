Spiekbriefje wijst Van Dijk de weg “naar voren”, eerlijke bondscoach verrast: “Ik wist er niets van” Redactie

19 november 2018

23u29

Bron: AD.nl 0 Buitenlands Voetbal Oranje had het vanavond zwaar tegen Duitsland, maar in de 91ste minuut zorgde Virgil van Dijk voor de verlossende 2-2 tegen Duitsland. De aanvoerder zegt trots te zijn op zijn team. “We hebben karakter getoond. We kunnen ons nu voorbereiden op een paar mooie wedstrijden”, aldus de verdediger.

Volgens Van Dijk had het mindere optreden in vooral de eerste helft niets te maken met de euforie na de zege op wereldkampioen Frankrijk. ,,Duitsland speelde heel anders, slim tussen de linies. Het was vandaag net niet. We konden geen druk zetten. Bij de goals waren we ook steeds net een stapje te laat.”



Oranje gaat in december nu mee in de loting voor de finaleronde van de Nations League. Samen met Portugal, Engeland en Zwitserland. “Mooi dat we er een gelijkspel uithalen en ons kwalificeren voor de finaleronde”, aldus Van Dijk. “We zeiden in de rust dat we het nu moesten laten zien, we wilden ons revancheren. Ik probeerde samen met Luuk de Jong voor wat onrust te zorgen en dat lukte. Ik raakte hem goed.”

Enkele minuten voor tijd opende Van Dijk opeens een spiekbriefje. Dat was verrassend genoeg niet afkomstig van bondscoach Ronald Koeman. Via Matthijs de Ligt kwam het briefje bij de captain terecht. “Ik heb dat briefje van mijn assistenten gekregen”, bekende een eerlijke Koeman. “Ik kan moeilijk zeggen dat het van mij komt. Daar heb je een staf voor. Ik wist niets van dat briefje.”

Briefje van de bondscoach. pic.twitter.com/ecoqyE55Jm Tom Egbers(@ primadeluxe) link