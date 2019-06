Spelersmakelaar die fatale vlucht voor Sala regelde, bedreigt Cardiff-bestuur met de dood LPB

26 juni 2019

11u09

Bron: The Telegraph 6 Buitenlands voetbal Willie McKay, de spelersmakelaar die de fatale vliegtuigtrip boekte voor Emiliano Sala, heeft een klacht voor intimidatie aan zijn been. McKay wordt ervan verdacht het bestuur van Cardiff City in de nasleep van de affaire met de dood te hebben bedreigd. “Ik schiet jullie allemaal neer.”

Na de (kortstondige) aanhouding van ‘spookpiloot’ Dave Henderson richten de schijnwerpers zich in het onderzoek naar de dood van Emiliano Sala nu op Willie McKay. De makelaar en zijn zonen Mark en Jack waren betrokken bij de overgang van de Argentijnse spits van Nantes naar Cardiff City. Mark McKay onderhandelde mee de recordtransfer, Jack hielp zijn vader met het regelen van de vlucht naar Cardiff. De speurders zijn vooral geïnteresseerd in de keuze van de piloot op die fatale avond. De ervaren Dave Henderson was de voorziene man, maar bedankte voor de job. In zijn plaats stapte Dave Ibbotson in de Piper Malibu, onervaren en vooral onbevoegd. Henderson zwijgt sinds 21 januari, de dag van de crash, als vermoord. Waarom hij zijn plaats in het kleine vliegtuig afstond aan Ibbotson? Nobody knows. Ibbotson kan het niet meer navertellen, zijn lichaam werd nooit teruggevonden.

Over naar Willie McKay. De spelersmakelaar verklaarde de voorbije maanden herhaaldelijk dat hij geen inbreng had in de keuze voor Ibbotson als piloot. McKay mag zich op dat vlak zogezegd afzijdig gehouden hebben, ongeïnteresseerd laat het hem allerminst. De Britse krant ‘The Telegraph’ weet dat er een onderzoek loopt naar intimidatie door McKay aan het adres van het bestuur van Cardiff City. Mehmet Dalman, voorzitter van de Welshe club, kreeg drie weken na de dood van Sala een dreigtelefoon van McKay. “Als dit voor mij verkeerd afloopt, zal ik Cardiff City in brand steken”, klonk het. Dalman legde de hoorn beduusd neer en besliste de zaak blauwblauw te laten.

McKay bleek echter nog niet uitgeraasd. Zijn obscure rol in de affaire rond Sala werd in de media breed uitgesponnen, en dat zinde de spelersmakelaar duidelijk niet. Op de luchthaven van Buenos Aires kwam het tot een nieuwe aanvaring met het Cardiff-bestuur. CEO Ken Choo en teammanager Callum Davies waren met McKay op weg naar de uitvaart van Sala, toen zich een verhitte discussie ontspon. McKay zou daarbij het Cardiff-bestuur met de dood hebben bedreigd. “Als mijn zoons aan de galg worden gepraat, schiet ik jullie allemaal neer. Jullie weten niet met wie je te maken hebt.”

Later zou McKay één van de bestuursleden ook hebben bedreigd in een café, nadat hij had uitgezocht waar de man woonde.

De politie bevestigt dat er een klacht tegen McKay is ingediend. “Een man van in de vijftig is op 28 mei ondervraagd”, luidt het bij de Metropolitan Police. “Hij werd niet gearresteerd, maar wordt wel verdacht van intimidatie.”

Cardiff City is karig met commentaar. De Welshe club liet wel weten dat het “noodzakelijk en gepast was om de politie hierbij te betrekken”. McKay zelf ontkent de feiten.