Spelerslonen in MLS doen de wenkbrauwen fronsen: Ibrahimovic verdient 5x minder dan Italiaan (en evenveel als ex-smaakmaker Club) TLB

11 mei 2018

07u17

Bron: MLSPA 0 Buitenlands Voetbal De spelersunie van de Major League Soccer heeft de lonen van de voetballers die uitkomen in de hoogste Amerikaanse voetbalklasse openbaar gemaakt. En de resultaten doen toch wat de wenkbrauwen fronsen. Dat de Italiaanse dribbelkont Sebastian Giovinco de lijst aanvoert is geen enorme verrassing - de ex-speler van Juventus is al enkele seizoenen dé smaakmaker van Toronto FC -, maar dat de kleine Italiaan liefst vijf keer meer verdient dan Zlatan Ibrahimovic is dat wél.

Volgens de cijfers van de MLS Players Union (MLSPU) zal Giovinco, die sinds 2015 in de Verenigde Staten voetbalt, in 2018 een slordige 7,1 miljoen dollar (omgerekend ruim 5,95 miljoen euro) verdienen. De MLSPU maakt een onderscheid tussen het basissalaris (5,6 miljoen dollar bij Giovinco) van de spelers en het salaris dat ze effectief overhouden op het einde van het jaar ('Total compensation' genoemd in onderstaande tabel, daarbij worden bijvoorbeeld tekengelden en marketingbonussen gerekend).

Wat vooral opvalt in de lijst, is dat Zlatan Ibrahimovic voor zijn status een relatief bescheiden loon opstrijkt. De Zweedse goalgetter zal in 2018 1,5 miljoen dollar (omgerekend 1,25 miljoen euro) verdienen door in de MLS te voetballen. Dat is evenveel als Victor Vazquez, de Spaanse ex-smaakmaker van Club Brugge die nu net als Giovinco het shirt van Toronto FC draagt. Bovenop het loon dat de spelers via de MLS verdienen, komt ook nog het loon dat ze van hun club krijgen. Die cijfers worden door de MLSPU niet vermeld, maar op die manier komt Zlatan ongetwijfeld aan een - voor zijn normen - mooi loon.

Nog opvallende namen in de top tien der grootverdieners in de MLS (zie tabel onder) zijn Bastian Schweinsteiger (ex-Bayern en Man. United, 6,1 miljoen dollar/jaar), Giovani dos Santos (ex-Barcelona, 6 miljoen dollar/jaar) en David Villa (ex-Barcelona, 5,6 miljoen dollar/jaar). De lonen van MLS-Belgen Laurent Ciman (661.666 dollar of ongeveer 555.368 euro) en Roland Lamah (818.500 dollar of 687.007 euro) liggen een pak lager.

Bekijk HIER het MLS loon van elke speler die actief is in de hoogste Amerikaanse voetbalklasse.