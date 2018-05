Spelerslonen die Neymar op 36 minuten verdient en zelf op de rand van degradatie: derdeklasser maakt zich op voor bekerfinale tegen PSG Mike De Beck

08 mei 2018

15u17

Bron: France Football, L'Equipe 2 Buitenlands Voetbal David versus Goliath is er helemaal niets tegen. Vanavond kruipt Les Herbiers in de finale van de Coupe de France in de rol van absolute underdog. Tegenstander: de grote Franse slokop Paris Saint-Germain. Niemand die de club uit de Vendée veel kansen toedicht, al hopen sommige voetbalromantici toch op die enorme stunt. Om even een idee te geven: het budget van 2 miljoen euro van Les Herbiers is slechts 0,37 procent van dat van PSG. "We zullen zien of de berg te groot is."

"We gaan negen spelers voor ons doel posteren en daar twee aanvallers voor zetten en we houden het dicht tot aan de strafschoppen." Al schertsend beschreef verdediger Adrien Pagerie aan France Football de kansen van Les Herbiers voor die historische avond voor de club. Pagerie zal straks oog in oog komen te staan met Kylian Mbappé. Het Franse wonderkind dat bekend staat om zijn snelheid. "Ik heb tegen mezelf al gezegd dat ik een 'pétard' (een bommetje) in mijn achterwerk zal moeten steken... ." Humor heeft de man wel.

De bekercompetitie mag dan wel een sprookje zijn voor Les Herbiers, in de competitie strijden ze nog steeds voor het behoud in de Franse derde klasse. Als ze toch zakken, spelen ze volgend seizoen wel opnieuw tegen PSG. Al hebben we het dan wel over de reserven van de Parijse club. Vanavond bekampen ze dus de grote jongens van Paris Saint-Germain. Waar het verschil op het veld wellicht enorm groot is, is dat ook het geval op financieel vlak. De gemiddelde speler van de derdeklasser strijkt zo'n 2.500 euro per maand op. Sterspeler Neymar (nog out met een blessure) heeft slechts 36 minuten nodig om dat te verdienen. Of nog: het volledige budget van Les Herbiers schommelt rond de 2 miljoen euro. PSG kan rekenen op een budget van 540 miljoen euro.

Zorgt Les Herbiers voor een unicum?

Het ongelooflijke bekeravontuur levert Les Herbiers voor het behalen van de finale wel al 1,5 miljoen euro op. Een stevige financiële injectie dat nog met 500.000 euro kan oplopen als het die finale ook wint. Al lijkt dat laatste toch onwaarschijnlijk, maar het zou wel een unicum zijn. Twee tweedeklassers (Le Havre in 1959 en Guingamp in 2009) veroverden de Coupe de France al, maar een derdeklasser slaagde daar nog niet in. Nîmes (in 1996), Amiens (in 2001) en Quevilly (in 2012) deden alvast wel een poging. In de finale gingen ze alsnog onderuit. "Het zijn spelers van wereldklasse die tegenover spelers van amateurniveau met een groot hart en veel solidariteit staan", vertelde trainer Stéphane Masala. De coach van Les Herbiers is overigens een fervente fan van Juventus, en bij uitbreiding het Italiaans voetbal. De cijfers die de 41-jarige Fransman kan voorleggen, ogen alvast wel Italiaans. In negen bekerwedstrijden slikte Les Herbiers slechts vijf tegentreffers. Ter illustratie: PSG kreeg ook vijf tegendoelpunten om de oren, al gebeurde dat wel in slechts vijf wedstrijden.

Met de hulp van Buffon in kwartfinale

Les Herbiers legde een fantastisch parcours af, maar ze werden uiteraard ook wat geholpen met de loting. Niet een keer stonden ze tegenover een Franse eersteklasser. Tweedeklassers Auxerre en Lens (beiden niet aan een goed seizoen bezig) gingen wel voor de bijl. Vooral in de partij tegen Lens werd het een echte thriller. Na 120 minuten voetballen prijkten de twee nullen nog op het scorebord. Strafschoppen dus en daarin ontpopte Matthieu Pichot zich tot de ware held. Voor de penaltyreeks zonderde hij zich samen met de keeperstrainer af en keek hij op een iPad naar enkele straffe reddingen van andere doelmannen. Waaronder zijn idool Gianluigi Buffon. Het gevolg: Pichot stopte twee strafschoppen waardoor Les Herbiers zich plaatste voor de halve finale. "Ik ben een beetje onorthodox", glimlachte Pichot.

De andere twee sterkhouders luisteren naar de namen Sébastien Flochon en Louis Rodrigue Bongongui. De eerste is de motor op het middenveld en heeft in de jeugdreeksen van Lyon nog samengespeeld met Samuel Umtiti (die nu aan de zijde van Lionel Messi bij Barcelona speelt). De tweede heeft in de Franse beker ondertussen drie doelpunten en twee assists achter zijn naam staan.

Replica van de Eiffeltoren

Dat de bekerfinale leeft in de Vendée, staat buiten kijf. Straks zakken er namelijk bijna 20.000 supporters af naar het Stade de France, waar president Emmanuel Macron overigens ook aanwezig zal zijn. Dat voor een kleine stad van zo'n 16.000 inwoners. Burgemeester Véronique Besse ziet het maar al te graag gebeuren. "Ik zie het als een strijd tussen het voetbal van het hart en het voetbal van de business", vertelde ze. De burgemeester was trouwens bij elke thuiswedstrijd van Les Herbiers aanwezig sinds haar benoeming in 2014. Winst of niet. Vlakbij het stadion van Les Herbiers werd er al een gigantische replica van de Eiffeltoren (32 meter hoog) neergepoot. Ter erkenning van de bekerstunt. "Na twintig minuten moet de wedstrijd al gedaan zijn", liet Thomas Meunier zich eerder al ontvallen. "On verra", zei David. Gewapend met zijn slinger.