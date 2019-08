Spelersbus aangevallen in Honduras: minstens drie doden en tien gewonden Redactie

18 augustus 2019

09u21

Bron: AD.nl 1 Buitenlands voetbal Bij gevechten tussen rivaliserende voetbalsupporters in de Hondurese hoofdstad Tegucigalpa zijn minstens drie mensen overleden en tien anderen gewond geraakt. Dat melden lokale media.

De rellen begonnen nadat de spelersbus van Motagua buiten het nationale stadion werd aangevallen door fans van Olimpia, meldde de politie. Drie spelers van Motagua kregen medische hulp na de aanval op de bus.



Zeven mensen, onder wie drie minderjarigen liggen nog in een ziekenhuis. Drie van de gewonden verkeren in kritieke toestand. Eén persoon die drie vuurwapens in bezit had, is gearresteerd. De drie doden kwamen om het leven door schot- en steekwonden. Een van hen is een jongen.

Lees door onder de tweet.

Fútbol Club Motagua on Twitter 📍🏥 Nuestros jugadores, Emilio Izaguirre, Roberto Moreira y Jonathan Rougier, están siendo atendidos en un centro hospitalario después del ataque vandálico a nuestro bus

Chaos

De wedstrijd tussen Club Olimpia Deportivo en Futbol Club Motagua werd gisteravond niet gespeeld. In het stadion ontstond chaos en de fans kwamen het veld op toen bekend werd dat de wedstrijd niet doorging.

Voetbalclub Motugua laat via Twitter van zich horen. De club heeft foto's van de aangevallen bus en spelers getwitterd. Op de beelden is te zien hoe enkele voetballers in het ziekenhuis worden behandeld. Ook zijn ingegooide ramen van de spelersbus te zien. Motugua roept de autoriteiten de aanvallers - volgens de club leden van de harde kern van het rivaliserende Olimpia - te straffen.

Fútbol Club Motagua on Twitter 📍El Fútbol Club Motagua, no se presentará al partido contra Olimpia por los actos vandálicos que sufrió nuestro equipo por aficionados de la Ultra Fiel en su camino al estadio nacional, donde tenemos varios jugadores heridos por los vidrios.

Fútbol Club Motagua on Twitter 😡 Reprochable y lamentable 📍 La barra Ulta Fiel, atacó el bus de nuestro equipo cuando iba en camino al estadio nacional y varios de nuestros jugadores fueron herido por los vidrios, esto tiene que ser sancionado duramente por las autoridades correspondientes https://t.co/VuaE1gQvUB