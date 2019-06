Spelers Kameroen weigeren vliegtuig richting Africa Cup te nemen, ex-bondscoach Hugo Broos: “Voor elk toernooi is er een probleem” AB

21 juni 2019

13u02

Bron: Eigen berichtgeving 0 Africa Cup Chaos in Kameroen. De nationale selectie weigert het vliegtuig op te stappen richting de Africa Cup in Egypte. De spelers vinden dat de wedstrijdpremies te laag liggen en hopen druk uit te oefenen door te staken. “Dit verrast mij absoluut niet”, vertelt ex-bondscoach Hugo Broos, die de Africa Cup twee jaar geleden won met Kameroen. “Voor elk toernooi is er wel een probleem.”

De Kameroense spelers hebben gisterenavond in de hoofdstad Yaoundé geweigerd het vliegtuig te nemen richting Egypte, waar vandaag de Africa Cup van start gaat. De reden? Volgens verschillende bronnen is er onenigheid omtrent de wedstrijdpremies tussen de Ontembare Leeuwen en de Kameroense voetbalbond. De spelers eisen een premie van 60.000 euro, terwijl de bond maar de helft wil bieden. Een voorval dat doet denken aan de WK’s van 2002 en 2014. Ook toen weigerden de spelers af te reizen wegens een financiële impasse.

“Dat dit probleem ook nu weer de kop opsteekt, verbaast mij absoluut niet”, vertelt ex-bondscoach van Kameroen Hugo Broos met een cynisch lachje. “Zoiets is daar schering en inslag. Het is een weerkerend feit. Vanop het moment dat ze daar over premies spreken, is het van dat. Kijk, ieder toernooi is er een probleem. Die premies moeten goedgekeurd worden door de minister van sport en andere hogere instanties. Men praat niet genoeg met de spelers en probeert dat het financiële luik zo lang mogelijk uit te stellen. Tot je klaar staat om te vertrekken en het nog altijd niet in orde is. Dan is een spelersgroep niet altijd onder controle te houden.”

Vanop het moment dat ze daar over premies spreken, is er een probleem” Hugo Broos

Spelersraad

En toch slaagde Broos er twee jaar geleden in om met Kameroen de Africa Cup te winnen. “Maar ook toen werd er geopperd door sommige spelers om te staken. Veel jongens geloofden dat ze alleen druk konden uitoefenen door niet te spelen of niet te trainen. Gelukkig heb ik, samen met de spelersraad, hen toen op andere gedachten kunnen brengen. Tijdens mijn periode bij Kameroen had je daar een vijftal spelers met aan het hoofd de kapitein Benjamin Moukandjo (intussen gestopt als international uit onvrede, red.). Zij discussieerden over de premies. Pas op: die gasten wilden altijd trainen en deden echt hun best. Maar anderzijds wilden ze ervoor zorgen dat de premies zo hoog mogelijk lagen. Ik heb hen toen gezegd dat ze het hard kunnen spelen, maar dat ze niet moeten dreigen met stakingen. We hebben toen de premies voor de groepsfase vastgelegd, maar naar mate het toernooi vorderde zijn er nog discussies geweest. We hebben er gelukkig kunnen voor zorgen dat de focus op het voetbal nooit afnam.”

Volgens Broos ligt de oorzaak van de impasse bij zowel de spelers als de bond. “Als speler vraag je de hoogst mogelijke premie - da’s logisch. Maar als de hogere instanties willen uiteraard zo weinig mogelijk betalen. Beide partijen zijn koppig en dan krijg je dit soort verhalen en situaties. Dit is al een slechte start van de Africa Cup voor Kameroen. Ik geloof wel dat ze uit groepsfase moeten geraken, maar als dat hen niet lukt... Dan wordt het grote chaos.” Kameroen moet op dinsdag zijn eerste wedstrijd spelen tegen Guinnee-Bissau. Verder zitten ook Ghana en Benin in hun groep.