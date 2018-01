Speler die vliegtuigcrash Chapecoense overleefde draagt doelpunt op aan overleden ploegmakkers Mike De Beck

Alan Ruschel wijst naar de hemel.

Alan Ruschel heeft een enorme weg afgelegd. De 28-jarige Braziliaan was een van de drie spelers van Chapecoense die op 28 november 2016 de vliegtuigcrash overleefde. Het afgelopen weekend stond de vleugelverdediger gewoon weer tussen de krijtlijnen en hielp hij zijn ploeg ook nog eens aan de overwinning. In een vriendschappelijke wedstrijd wist Ruschel -met een beetje geluk- het leer in doel te tikken. Uiteraard betrok de Braziliaan zijn overleden teammaats bij de viering door op zijn knieën te gaan zitten en met beide wijsvingers naar de hemel te wijzen. Chapecoense won de oefenpot tegen Tubarão uiteindelijk met 3-2.

Alan Ruschel, sobreviviente del accidente aéreo del Chapecoense, anotó su primer gol tras el accidente y se lo dedicó a sus compañeros en el cielo 👏⚽️🇧🇷 pic.twitter.com/RLLwwUYeXo Daniel Martínez Pérez 🇻🇪(@ DanielMartPerez) link