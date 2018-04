Spektakelmatch overschaduwd door moordpoging: Liverpool-fan vecht voor leven na aanval met "riemen en hamers" DMM

25 april 2018

08u55

Bron: Daily Mail 6 Buitenlands Voetbal Wat een heerlijke pot voetbal gisteravond op Anfield Road. Helaas werd de 5-2 tussen Liverpool en AS Roma ook ontsierd door supportersgeweld net voor de wedstrijd. Daarbij zou een 53-jarige Liverpool-fan aangevallen zijn door een groep Italiaanse supporters. De medische diensten brachten de man in kritieke toestand over naar het ziekenhuis.

Amok een uurtje voor de wedstrijd aan de overkant van Het Kanaal. Een groep van tachtig Roma-fans zou op dat moment een alternatieve route naar het stadion genomen hebben, bedoeld voor Liverpool-supporters. De Roma-clan droeg volgens Britse media geen clubkleuren en trok gehuld in het zwart naar 'The Albert Pub' in de dichte nabijheid van het stadion.

Net daar zouden enkele fans met riemen en hamers de confrontatie zijn aangegaan, althans zo meldt The Daily Mail op gezag van enkele videobeelden. In de daaropvolgende aanval werd een 53-jarige man uit Engeland buiten westen geklopt. De man had dringend medische hulp nodig en werd even later in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De vermeende supporter van Liverpool vecht nog steeds voor zijn leven.

Roma fans attacked Liverpool supporters before kick-off. pic.twitter.com/XQMaW5qI4F Hools(@ Hoolsnet) link

"Er zijn inderdaad enkele geïsoleerde incidenten geweest in het centrum van de stad en in de buurt van het stadion", liet de politie van Liverpool weten. "Daarbij zijn twee mannen uit Rome opgepakt. De twee (25 en 26 jaar oud) worden verdacht van moordpoging en zullen worden verhoord voor verder onderzoek. Verder zijn ook zeven andere fans opgepakt onder verdachtmaking van vandalisme, verboden wapen- en drugsbezit."

De geruchten rond steekpartijen van Liverpool-supporters wordt door Liverpool dan weer formeel ontkend. De club betuigt in een persbericht in de eerste plaats haar medeleven aan het slachtoffer van de aanval. "Wij zijn geschokt door de gebeurtenissen net voor de wedstrijd. Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van het slachtoffer."