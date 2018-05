Speelse Eden Hazard: "Als Rudiger elke wedstrijd zo speelt, dan blijf ik bij Chelsea" MDB

Zo, die prijs in Engeland steekt ook weer op zak. Eden Hazard schonk met zijn rake strafschop gisteren Chelsea de FA Cup. Was het meteen ook zijn allerlaatste wedstrijd in het shirt van de 'Blues'? Na de wedstrijd tegen Manchester United werd de Rode Duivel alvast aan de tand gevoeld en hij reageerde dan ook op zijn eigen speelse manier. "Nu moeten we ons vooral focussen, want het WK komt eraan. We hebben ook enkele dagen vakantie nu. We spreken nu niet over volgend seizoen, maar wel over vakantie en het WK." Antonio Rudiger die naast hem stond, lachte zijn tanden bloot. "Eden Hazard blijft", vertelde die. "Wat ik nodig heb om te blijven bij Chelsea? Ik wil dat Rudiger elke wedstrijd speelt zoals vandaag. Dan beloof ik dat ik zal blijven. Want ik wil samen spelen met Rudiger." De flamboyante Eden gooide er een nieuwe kwinkslag tegenaan.

