Spectaculaire video toont hoe vernieuwd Bernabeu er moet gaan uitzien Redactie

14 april 2020

14u12 4 🏟️✨ Por muchos momentos más inolvidables en casa...

🚀 El Santiago Bernabéu del futuro.#RMFansEnCasa | #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/ETgLVRpznD Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link Buitenlands voetbal De renovatie van het Santiago Bernabeu, de thuishaven van Real Madrid, belooft spectaculair te worden. Dat blijkt uit een video die de werkgever van Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois deelde op Twitter.

In die montage toont Real wat het van plan is met z'n mythische tempel. Het project, dat meer dan 500 miljoen euro zou kosten, moet klaar zijn tegen de start van het seizoen 2022-2023. De plannen werden al in 2014 uitgetekend.

De capaciteit zal met 81.000 plaatsen onveranderd blijven, maar de Madrileense club zal wel meer aandacht schenken aan de privéboxen die gehuurd kunnen worden. De eyecatcher wordt een indrukwekkend scherm van 360 graden aan de binnen- en buitenkant van de tempel. Dat technologische snufje kan dienen als scorebord of om commerciële boodschappen tot bij de supporters te brengen. De buitenzijde wordt strak en glimmend, het stadion krijgt ook een uitschuifbaar dak. Bernabeu 2.0 wordt zo’n 60 meter hoog - een van de hoogste stadions in Europa.

Uiteraard is er ook aan het commerciële aspect gedacht. Een winkelcomplex, restaurants en een verzamelplaats voor fans waar merchandising kan gekocht worden, moeten een deel van de broodnodige inkomsten genereren. Real doet namelijk geen beroep op een privésponsor om het kostenplaatje te dekken. Bovendien springt Real met een aparte zone op de kar van het in populariteit stijgende e-sport en wordt het museum uitgebreid met een virtual reality-ervaring.

Meer over Real

sport

sportdiscipline

voetbal