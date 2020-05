Spanjaard Gimenez is eerste echte voetbaldissident en weigert te trainen: “Gezondheid van dochters heeft hoogste prioriteit” BF

08 mei 2020

18u22 0 Buitenlands voetbal De eerste corona-voetbaldissident heeft een naam: Rafael Gimenez weigert de training te hervatten bij de Spaanse tweedeklasser Cadiz uit vrees voor het coronavirus. Zijn familie is hem meer lief dan het voetbal.

Op Frankrijk na plannen alle grote Europese voetbalcompetities een heropstart achter gesloten deuren. Duitsland bijt de spits af op 15 mei. In Italië, Engeland en Spanje hopen ze in de loop van juni weer te voetballen. Ook de collectieve trainingen zijn hervat of zullen onder versoepelde restricties mogen hervatten. In Spanje ging FC Barcelona aan de slag nadat alle spelers negatief getest hadden op het virus. De club gaf op sociale media beelden vrij van de eerste oefensessie, met onder meer een jonglerende Lionel Messi.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Maar niet alle spelers staan even hard te springen om zich bloot te stellen aan een groter risico. Gimenez profileert zich als de eerste echte voetbaldissident. “Ik denk er voorlopig niet aan opnieuw te voetballen”, zei Gimenez aan meerdere Spaanse tv-stations. Hij doet daarbij afstand van zijn salaris: “Uiteraard. Maar ik ben te bang om te voetballen nu. Ik ben een man met principes. De gezondheid van mijn dochters heeft de hoogste prioriteit.” Gimenez wil pas weer voetballen als de wetenschap een antiviraal middel of vaccin vindt: “Als ik hierdoor mijn job verlies, ga ik werken in de pub van mijn familie.” Gimenez geeft toe dat hij veel angst heeft voor het virus. “Ik voel een gekke stress. Ik ga ook niet naar de supermarkt of apotheek. Ik blijf thuis.”

Vrees

Zijn standpunt mag dan expliciet zijn, hij kreeg al bijval van het Spaanse dagblad El Pais: “Laat ons hopen dat de herstart goed zal verlopen. Anders zal slechts één speler echt een gerust geweten hebben.” De Duitse ex-international Kevin Kuranyi had ook verwacht dat spelers zoals Gimenez zouden opstaan: “Er zullen er zijn die ondanks alle voorzorgen het risico te groot vinden, en dat zal men moeten accepteren.”

Iets minder radicaal dan Gimenez gaven ook andere profspelers in de grote competities al uiting aan hun vrees. Birger Verstraete van FC Köln had aan VTM Nieuws openhartig het hygiëneconcept van de heropstart in de Bundesliga in vraag gesteld en zei dat zijn hoofd niet naar voetbal staat, ook omdat zijn vriendin door een hartprobleem tot de risicogroep behoort. Verstraete stelde nadien zijn woorden bij, al leek dat statement meer op een gecensureerde dwangverklaring van de club.

In Engeland had eerder al de Braziliaan Willian van Chelsea voorbehoud gemaakt: “Als we de Premier League herbeginnen zonder fans, maar er is contact op het veld riskeren we het virus aan elkaar door te spelen. En als ik dan na de wedstrijd naar huis ga, kan ik het virus misschien doorgeven aan mijn vrouw of dochters. We moeten zeer voorzichtig zijn.”

Lees ook:

Herstart van profvoetbal in Duitsland stuit op ethische bezwaren, Van Ranst: “Moeten vader en zoon niet eerst op pleintje kunnen sjotten?” (+)