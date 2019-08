Spaanse pers zet afgeslankte Hazard op scherp: “Eden, dit is jouw moment” GVS

07 augustus 2019

08u22

Bron: AS 20 Buitenlands voetbal Zelfs de geniale voeten van Eden Hazard hebben tijd nodig om het zwalpende Real Madrid aan het voetballen te krijgen. De Madrileense recordtransfer kon zich nog niet profileren, hoog tijd dus voor de Spaanse pers om Eden met de voorlaatste test in zicht op scherp te zetten. “Hazard, jouw moment is aangebroken” Die extra kilo’s lijken alvast geen probleem meer te zijn.

Na een erbarmelijk vorig seizoen trok Real de geldbeugel open. 60 miljoen voor Jovic. 50 miljoen voor Militão. 48 miljoen voor Mendy. Maar dé man die de Koninklijke opnieuw het juiste pad moet wijzen, is uiteraard Eden Hazard. De Rode Duivel trok voor liefst 140 miljoen naar de Spaanse hoofdstad - time to shine.

As’s Cover | “Hazard it’s your time” pic.twitter.com/qprBRBuLfW Real Madrid Info(@ RMadridInfo) link

Enig probleem: Real gaat ook na de zomerstop gewoon door op haar elan. Met één zege, één draw, drie nederlagen en in totaal zestien tegengoals uit vijf oefenmatchen beleeft Real Madrid haar slechtste voorbereiding sinds 1980. Meer dan ooit zitten de fans én coach Zinédine Zidane te wachten op een eerste krachtsexplosie van Eden. Nog twee keer kunnen de Madrilenen oefenen alvorens op zaterdag 17 augustus de competitie begint. Vandaag tegen Salzburg en zondag tegen AS Roma.

Hoog tijd dus voor AS om Hazard te prikkelen. Op de cover pakt de Spaanse sportkrant uit met een groot beeld van Eden, met het duidelijke onderschrift: “Hazard, es tu hora” - ofwel vrij vertaald: Hazard, jouw moment is aangebroken. “De Belg speelde al vijf wedstrijden, maar toonde zich nog niet.” Het is duidelijk dat er wat van onze 28-jarige landgenoot wordt verwacht.

Hugo Boss

Ook binnenin de krant duidelijke taal: “We verwachten vandaag een beuk op de tafel van de Belg. Red Bull geeft je vleugels, wordt vaak gezegd. Zidane verwacht echter van Hazard dat die Real vleugels geeft. Salzburg moet na de trieste voorbereiding het moment worden van een nieuwe dynamiek. Alleen een goede prestatie van de Belg kan Zidane doen stoppen met vertellen hoe moeilijk het is om Pogba te kopen of terug te keren naar het verhaal dat quasi dezelfde elf van vorig seizoen spelen.”

“Hazard is samen met Kroos de enige die de vijf friendly’s afwerkte. Zidane is er dan ook van overtuigd dat Eden enkel en alleen naar z’n beste vorm kan toegroeien als hij matchen speelt. Maar als we naar zijn lichaam kijken, kan het wel eens zijn dat we nog lang moeten wachten alvorens Hazard die vorm heeft bereikt. Real kan best niet te lang meer wachten om te groeien, het gaat - mét Hazard - veel te traag vooruit.”

Ook AS haalt dus opnieuw het eventuele overtollige gewicht dat Hazard meezeulde aan. De niet altijd even betrouwbare Catalaanse pers sprak zelfs van zeven kilogram - op z’n zachtst gezegd lichtjes overdreven. Beelden van gisteren die tonen dat hij het Hugo Boss-clubkostuum past, maken alvast duidelijk dat Eden weer scherper staat. Het is een begin, straks een eerste schittering op de Oostenrijkse grasmat?

Hazard trying on the new Hugo Boss official suits for 2019/20 pic.twitter.com/KQ4e9pGTAU Real Madrid Info(@ RMadridInfo) link

Thibaut Courtois traint opnieuw

Ook in de wedstrijdselectie: Thibaut Courtois. Onze nationale nummer één onder de lat traint wel nog met pijn - logisch na problemen met een enkelkapsel. Wellicht staat Keylor Navas dus in doel bij het treffen met Salzburg, al is het niet uitgesloten dat ook Courtois met een pijnstiller minuten maakt. De knie voelt alvast goed aan.