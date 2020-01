Spaanse media lyrisch over penaltyheld Courtois: “Niemand bij Real die zich Keylor Navas nog herinnert” SK/ODBS/ABD

13 januari 2020

10u09 10 Spaanse Supercup De titel of de Spaanse beker hadden ze vorig seizoen niet gewonnen, de Spaanse Supercup hebben ze nu wel. Real Madrid won een ‘Final Four’ in Saudi-Arabië na penalty’s tegen de buren van Atlético. Courtois, al sterk in de 120 minuten (0-0), kon zich onderscheiden in de strafschoppenserie. Hij stopte een penalty van Partey, Real bleef foutloos (4-1). Tweede ‘koninklijke’ trofee voor Courtois, na het WK voor clubs vorig seizoen. De Rode Duivel kreeg dan ook veel lof in de Spaanse media voor zijn prestatie. Voor Zidane was het al de negende finale die hij wist te winnen als Real-trainer. Hij verloor er nog niet één.

Mijn felicitaties gaan uit naar al mijn spelers, maar in het bijzonder naar Thibaut. Zinédine Zidane

De finale had de spanning en de intensiteit van een Champions League-wedstrijd. Wát een partij. Des te jammer dat Eden Hazard nog steeds ontbreekt. Atlético was beter voor de rust, Real erna. De beste kans was voor Valverde maar vanop één meter en voor een quasi leeg doel kopte de Uruguayaan via zijn scheenbeen de bal naast - missen was moeilijker dan scoren. Aan de overzijde was er een uitstekende Courtois nodig om Morata van de winning-goal te houden. Courtois trekt zijn niveau van voor nieuwjaar netjes door. Real moest naast Hazard ook Benzema en Bale missen. Dat scheelde in aanvallende mogelijkheden.

Bekijk hieronder de penaltyreeks:

Verlengingen dan maar in Saudi-Arabië. Zidane gaf zijn middenveld op - eerst Isco, daarna Kroos. In de plaats kwamen de Braziliaantjes Vinicius en Rodrygo. Vanzelfsprekend verloor Madrid de controle over de wedstrijd. Valverde torpedeerde de doorgebroken Morata (professioneel rood) en Courtois hield tot twee keer toe Atlético van de zege. Strafschoppen dienden de beslissing te brengen. Courtois ontpopte zich tot held - hij pakte de elfmeter van Thomas, Saúl mikte op de paal.

Ik weet wie me gesteund heeft, toen de aanval op mijn persoon werd ingezet Thibaut Courtois over zijn moeilijke periode eerder dit seizoen

Zoete wraak voor Courtois op zijn ex-club en Diego Simeone in het bijzonder, die hem in het begin van het seizoen nog onderuit haalde. Toen Atlético in de voorbereiding Real vernederde in de States (7-3), deed hij Courtois af als de mindere van Oblak. “Ik heb hun penaltynemers bestudeerd”, aldus Courtois achteraf. “Saul verraste me met zijn hoek, maar Partey had ik door. Ik wist wat ik wou doen en dat was een goeie redding. Ik ben erg blij met deze nieuwe clean sheet en de goeie reddingen. Hiervoor ben ik naar Real gekomen: om strafschoppen te stoppen. Om de club nog meer trofeeën te bezorgen.” Ook op de periode dat Courtois eerder dit seizoen onder vuur lag, kwam hij even -scherp- terug. “Ik weet wie me gesteund heeft, toen de aanval op mijn persoon werd ingezet.”

Zinédine Zidane toonde zich op de persconferentie in Jeddah een tevreden man. “Mijn felicitaties gaan uit naar al mijn spelers, maar in het bijzonder naar Thibaut (Courtois, red.)”, liet de Fransman optekenen. “Alle eer komt hem toe na zo’n wedstrijd. Ik ben heel blij voor hem en voor het hele team. We waren naar hier gekomen om deze trofee te winnen en dat is gelukt. Ik vind dat we een grote finale hebben gezien, met een erg sterke tegenstander. Ondanks de moeilijke match zijn we blijven knokken tot het einde. We zijn heel blij met deze extra trofee in onze kast.”

Diego Simeone verliet Saoedi-Arabië met opgeheven hoofd. “We hebben op drie dagen tijd tegen twee van de beste ploegen ter wereld gespeeld en we hebben daarin meer dan ons mannetje gestaan. Het publiek koos - net als in de confrontatie tegen Barça - opnieuw de kant van onze tegenstander, maar dat stoorde ons niet. We hadden vandaag zeker niet hoeven verliezen. Ik ben fier op mijn team.”

Courtois, die in zijn periode bij Atlético de Spaanse titel en Copa del Rey won, vult met de Spaanse Supercup een leemte in zijn palmares op. De 27-jarige Limburger speelde in 2013 met Atlético wel al een keer om de Supercup, maar verloor toen in een heen- en terugwedstrijd van Barcelona. Real veroverde in het verleden al tienmaal de Spaanse Supercup, de laatste keer in 2017. Nu zit de Koninklijke dus aan elf. Atlético won de trofee tweemaal eerder, in 1985 en 2014.

Met kampioen Barcelona, Copa del Rey-winnaar Valencia, Atlético (tweede in competitie) en Real (derde in competitie) namen dit jaar voor het eerst vier teams deel aan de strijd om de Spaanse Supercup. Real schakelde in de halve finales Valencia uit (3-1), terwijl Atlético het haalde van Barcelona (3-2). Barcelona, met dertien Supercup-zeges de recordwinnaar, was de titelverdediger. Barça haalde het in de zomer van 2018 in Tanger in Marokko tegen Sevilla met 2-1.

Spaanse media lyrisch over Courtois

De topprestatie van Thibaut Courtois is ook de Spaanse media niet ontgaan. Zij toonden zich erg kritisch in het begin van dit seizoen, maar kunnen nu niet anders dan de klasse van de Rode Duivel beamen. Een overzicht.

Marca: “Dit was een ‘Courtois-show’”

De Madrileense sportkrant Marca zag hoe Courtois de man van de match was tegen Atlético. “We zagen een ‘Courtois-show’”, klinkt het. “De grote Belg pakte uit met cruciale reddingen op een poging van Morata, een bijna-owngoal Mendy én in de penaltyreeks. Hij was de held van Real Madrid.”

AS: “Courtois was de ‘Muur van Jeddah’”

“Courtois stopte de penalty van Partey op spectaculaire wijze. Hij was dé protagonist in de zege tegen Atlético en was voor ons de man van de match”, schrijft AS, dat Courtois een indrukwekkende 9 op 10 geeft. “Hij speelde tegen zijn ex-club Atlético, maar dat deerde hem niet. Geen sentimenteel gedoe. Courtois hield Morata tot twee keer toe van een doelpunt. Met ongelooflijke reflexen hield hij een deviatie van Mendy uit zijn doel. Courtois was de ‘Muur van Jeddah’. Dat toonde hij ook in de penaltyreeks toen hij de elfmeter van Partey stopte.”

Sport: “Niemand bij ‘Los Blancos’ die zich Keylor Navas nog herinnert”

Net als Marca en AS was ook Sport lovend voor de Belg. “Courtois loste met succes het weinige werk op dat hij in begin kreeg en stond er later in de wedstrijd op de belangrijke momenten. Cruciale reddingen, en ook heersend in de lucht. Na een mindere start van het seizoen bewijst hij zich keer op keer. Niemand bij ‘Los Blancos’ die zich Keylor Navas nog herinnert. Courtois was allesbeslissend in de penaltyreeks.”