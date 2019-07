Spaanse media lovend over Hazard: “Alles verandert met hem” LPB/KTH

21 juli 2019

10u46 0 Buitenlands voetbal Real Madrid begon met een 3-1-nederlaag tegen Bayern München aan het nieuwe seizoen. De Spaanse sportkranten zagen naast de defensieve miserie bij de ‘Koninklijke’ toch enkele lichtpunten. Eén daarvan: Eden Hazard. “Alles verandert met hem”.

Marca: ‘Triest debuut, maar Hazard valt op’

“Binnen het onveranderde panorama van Real Madrid voorspelt de figuur van Eden Hazard een revolutie op zichzelf. Alles verandert met hem”, schrijft Marca. “Zelfs het Real dat we gewoon zijn. Zijn aanwezigheid brengt positieve energie, een versnelling die het team moet reanimeren. Hazard zorgt voor een impuls van de oude garde. Madrid reed op de rug van Hazard. De eerste helft van de gala-avond was een tentoonstelling van ritme en speelsheid. Een dynamisch en intens team. Hazard werd losgelaten en met hem ook de rest van zijn gezellen.”

‘Met Hazard is het een ander paar mouwen’, titelt Marca verder nog. De Spaanse sportkrant geeft Hazard twee sterren in zijn spelersbeoordeling. Niemand deed beter.

AS: ‘Goed begin, slechte finale’

“Tien oudgedienden en Eden Hazard, de galactico van de laatste generatie, vormden de basiself van Zinédine Zidane”, schrijft AS. De Spaanse sportkrant heeft het over een grijs debuut van Hazard, al zijn er ook woorden van lof voor de Rode Duivel. “Hazard startte als een diesel. Hij had wat aanpassing nodig, maar het laatste kwartier van de eerste helft was helemaal voor hem. Hij stelde Neuer op de proef en liet erg interessante dingen zien.”