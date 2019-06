Sneuvelen Argentinië en Messi wéér vroegtijdig op een groot toernooi? Dit zijn de mogelijke scenario’s YP

20 juni 2019

10u40

Bron: Belga 0 Copa America Argentinië heeft een tweede nederlaag in de Copa América kunnen voorkomen door een 1-1 gelijkspel tegen Paraguay af te dwingen. Eerder al verloor Argentinië met 0-2 van Colombia, dat door het gelijkspel al zeker is van de volgende ronde.

Paraguay kwam in de 37ste minuut door een treffer van Richard Sánchez op voorsprong. De Argentijnen konden nauwelijks indruk maken en kwamen pas in de 51ste minuut tot een eerste doelrijpe aanval. Deze resulteerde aanvankelijk in een hoekschop die niet veel later door ingrijpen van de VAR werd omgezet in een strafschop. Lionel Messi bracht zijn team vanaf elf meter weer langszij.

Tien minuten later kreeg Paraguay dé kans om opnieuw aan de leiding te komen, toen na een harde charge van Nicolás Otamendi aan de andere kant de bal op de stip werd gelegd. De inzet van Derlis González werd echter door de Argentijnse goalie Franko Armani gestopt. Frappant: na 180 minuten voetballen heeft Argentinië, met naast Messi ook nog Agüero, Di María en andere Dybala’s in de selectie, nog geen enkele veldgoal gemaakt.

“We wisten vooraf al dat het lastig zou worden om de juiste opstelling te vinden en meteen ook resultaten neer te zetten”, analyseerde Lionel Messi achteraf. “We zijn aangeslagen na dit gelijkspel, maar blijven ervan overtuigd dat we Qatar gaan verslaan. Het is niet makkelijk, maar we focussen op de zege. Tot die goal van Paraguay, die uit het niets kwam, deden we het niet slecht. Nadien gingen we aan het knoeien en uiteindelijk hebben we nog een punt kunnen pakken door vol in de aanval te gaan. We moeten nu positief blijven en vertrouwen hebben. We moeten beseffen dat, als hun penalty was binnengegaan, we al uitgeschakeld waren geweest. Het moet beter tegen Qatar. Het is één wedstrijd die we moeten winnen. Het zou gek zijn om er niet vol voor te gaan.”

Colombia verslaat nipt Qatar

Colombia haalde het een paar uur eerder dan weer met het kleinste verschil van Qatar. De beslissende goal kwam er in de 86ste minuut en was het werk van Duvan Zapata, die Colombia zo na een puntgave assist van James Rodriguez een ticket bezorgde voor de kwartfinales.

Qatar kreeg net als Japan in groep C een uitnodiging voor de Copa America. Het emiraat veroverde eerder dit jaar verrassend de eindzege op de Asian Cup (na finalewinst tegen Japan) en organiseert in 2022 het volgende WK.

In groep B is Colombia al groepswinnaar met zes punten, gevolgd door Paraguay met twee punten. Argentinië en Qatar hebben één punt en spelen zondag tegen elkaar in de laatste groepsronde. De nummers een en twee plaatsen zich voor de kwartfinales, evenals de beste twee nummers drie van de drie poules.

Dit zijn dan ook de mogelijke scenario’s:

Als Argentinië wint tegen Qatar...

De verwachting is natuurlijk dat Messi & co de maat nemen van Qatar, maar dan nog hebben de Argentijnen hun lot niet in eigen handen. Het is wél zo dat er bij een zege veel water naar de zee moet vloeien alvorens de ‘Albiceleste’ naar huis zou moeten. Zo moet Brazilië in groep A gelijkspelen tegen Peru en moet Venezuela Bolivië kloppen. In groep C (met Uruguay, Chili, Ecuador en Japan) zouden er dan weer drie teams moeten eindigen met drie punten om de Argentijnen alsnog uit het toernooi te kegelen.

Als Argentinië en Qatar gelijkspelen...

Dan is Argentinië enkel geplaatst wanneer Paraguay met meer dan twee goals verschil verliest van Colombia.

Als Argentinië verliest van Qatar...

Dan zit het toernooi er onherroepelijk op.

