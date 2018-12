Slechts twee belangrijke trofeeën in clubverband ontbreken nog in de prijzenkast van Thibaut Courtois, die derde Belg kan worden die Club World Cup wint KTH

21 december 2018

08u43 1 Buitenlands Voetbal De ‘Full House’ is een doel. Slechts twee belangrijke trofeeën in clubverband ontbreken nog in de prijzenkast van Thibaut Courtois: de Champions League en de FIFA Club World Cup. Voor die laatste maakt hij morgen een plaatsje vrij.

De uitstraling van de Champions League heeft de Club World Cup, de opvolger van de Intercontinentale beker, lang niet. Een nevencompetitie waar media en fans nauwelijks van wakker liggen, in tegenstelling tot het WK voor landenteams. De reden ook waarom de internationale voetbalbond dubt over een uitbreiding van de eindstrijd tussen de beste ploegen van elk continent en een competitiever format. Een beetje meer aandacht kan geen kwaad.

Prestige of niet, Thibaut Courtois is geïnteresseerd. De nationale nummer één is een kleine kannibaal. Die wil elke mogelijke trofee toevoegen aan zijn prijzenkast. Zaterdag staat hij in Abu Dhabi in de finale oog in oog met Al-Ain. Als eerste Belg ooit aan de aftrap op de FIFA Club World Cup. Thomas Vermaelen viel in 2015 in bij Barcelona, Daniel van Buyten bleef bij Bayern in 2013 op de bank. “Dit kan mijn eerste prijs voor Real worden, de eerste bij de beste club in de wereld”, vertelde Courtois in de Emiraten. “Voor mij is dit een belangrijke trofee. Zo’n moment waar je altijd van hebt gedroomd. Dit kan ons ook een boost geven. Dit toernooi speel je niet elk jaar, tenzij je de Champions League wint. En ik waardeer collectieve prijzen nog altijd meer dan individuele.”

Niet meest gedecoreerde

Op zijn zesentwintigste ontbreken er op het palmares van Courtois nog twee grote trofeeën: de Champions League en de FIFA Club World Cup. De rest hebben allemaal hun plaats gekregen ergens op een schap in zijn huis. Van alle collectieve prijzen in Engeland en Spanje tot de Europa League. Van Buyten en Vermaelen wonnen in buitenlandse loondienst, Super Cups inbegrepen, nog meer, maar niet als basisspeler. Courtois zou de eerste landgenoot kunnen worden met een ‘Full House’. De voorlaatste stap kan hij morgen zetten. Zijn doel: de meest gedecoreerde Belg ooit worden.

Belgen die FIFA Club World Cup al wonnen:

Thomas Vermaelen (m et Barcelona in 2015)

Collectieve prijzen: 15

Individuele bekroningen: 0

Champions League: 1x

Daniel Van Buyten (m et Bayern München in 2013)

Collectieve prijzen: 14

Individuele bekroningen: 0

Champions League: 1x