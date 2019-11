Slavia Praag eist excuses van Lukaku na beschuldigingen van racisme LPB

29 november 2019



Slavia Praag slaat terug. De Tsjechische club neemt het niet dat Romelu Lukaku de fans van Slavia beschuldigt van racistische uitingen tijdens het CL-duel van vorige dinsdag in Praag (1-3). “Dit kan niet in een stadion”, liet Lukaku na afloop weten. “Het gebeurde twee keer. We zijn 2019, er spelen heel wat nationaliteiten in een ploeg. En wanneer die mensen uit het stadion zo’n dingen doen, is dat geen goed voorbeeld voor de kinderen. Ik hoop dat de UEFA iets gaat ondernemen.”

Woorden die bij de Tsjechische kampioen duidelijk in het verkeerde keelgat schoten. “Wij ontkennen met klem dat een heel stadion zich bezondigd heeft aan racisme”, twitterde Slavia vanmiddag. “We hebben de beelden nog eens opnieuw bekeken. Niets wijst erop dat Lukaku het bij het rechte eind heeft met zijn verklaringen. Zoals wij ons verontschuldigd hebben voor het gedrag van enkele individuen, zou Lukaku beter zijn excuses aanbieden voor zijn woorden na de match.”

Naprosto odmítáme, že by došlo k rasově motivovanému skandování celého stadionu. Znovu jsme analyzovali dostupné záběry a nic Lukakovo vyjádření nepotvrzuje. Stejně jako jsme se omluvili za chování jedinců, bylo by vhodné, aby se i Lukaku za svá slova omluvil. https://t.co/HTMRDYonQW SK Slavia Praha(@ slaviaofficial) link