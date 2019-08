Sky Italia: “AS Roma denkt weer aan Michy Batshuayi” Kristof Terreur

14 augustus 2019

08u07 0 Buitenlands voetbal Het plan is besproken binnen AS Roma, maar heeft zich nog niet geconcretiseerd. In zijn zoektocht naar een bijkomende spits denkt de club onder andere aan Michy Batshuayi.

In Italië laten clubs en media wel vaker ballonnetjes op. Deze keer ‘Sky Italia’. AS Roma verliest mogelijk Edin Dzeko aan Inter, waar Antonio Conte de Bosniër als concurrent / back-up wil voor Romelu Lukaku. Inter-spits Mauro Icardi en vrouw Wanda passen voorlopig voor een avontuur in Rome, dus speurt een anticiperende AS Roma naar alternatieven. Een daarvan is een naam die al een aantal keer op tafel heeft gelegen: Michy Batshuayi. Bij Chelsea liep echter nog geen concrete vraag binnen voor een huur met aankoopoptie. Momenteel is het nog een denkpiste.

Normaliter is Chelsea niet zinnens hem van de hand te doen, maar het heeft wel nog een ‘buitenlander’ op overschot voor de officiële Premier Leaguelijst. Met het oog op een druk seizoen met Champions Leagueverplichtingen wil Frank Lampard liefst drie spitsen en ziet hij liever iemand anders gaan. Ook Batsman (25) zelf ging er lang vanuit dat hij zou blijven - er werd voor het sluiten van de transferperiode in Engeland niet aangestuurd op een vertrek. Alleen: zijn situatie op Stamford Bridge oogt momenteel alles behalve rooskleurig.

Batshuayi zat niet in de selectie voor de laatste oefenmatch tegen Mönchengladbach tien dagen geleden. In zijn omgeving werd een aantal keer gesuggereerd dat hij wat met overlast sukkelt in de hamstring, maar op de trainingsbeelden van Chelsea van vorige week is hij elke dag present, trekt hij sprintjes en trapt hij probleemloos en enthousiast op doel. Op de officiële blessurelijst heeft hij nooit gestaan. En het feit dat Frank Lampard hem mee naar Manchester liet reizen zaterdag zei eigenlijk genoeg. Met bedenkelijke blik en toilettas onder de arm arriveerde hij op Old Trafford. Als negentiende man viel hij uiteindelijk af. Hij kreeg zijn plekje in de tribune. Plaats waar hij liever niet te lang zitten wil.

Jonge targetman Tammy Abraham krijgt voorlopig het volste vertrouwen van Lampard. Batshuayi en Olivier Giroud strijden om een plaatsje achter Abraham. Kansen zullen er dit seizoen nog wel komen, maar hoeveel? Het zorgt voor twijfel.

Batshuayi reisde maandag ook gewoon mee naar Istanbul, waar vandaag de Europese Supercup op het programma staat. De spits verruilde Marseille in 2016 voor Londen, maar was er nooit eerste keus. Antonio Conte vond hem tactisch niet intelligent genoeg en te veel speelvogel, Maurizio Sarri serveerde hem af. Enkel in de vier maanden op huurbasis bij Dortmund bloeide hij helemaal open. Uiteindelijk opteerde Borussia op voorspraak van zijn nieuwe trainer voor een ander type-spits en werd er met Chelsea nooit deftig onderhandeld over een definitieve aankoop.

De voorbije weken werd Batshuayi op sociale media veelvuldig aan Anderlecht gelinkt, maar de spits heeft andere ambities. Crystal Palace betaalde vorig seizoen een huursom van 1,2 miljoen euro voor vijf maanden Batsman plus zijn volledige salaris van 130.000 euro bruto per week. Voor een seizoen komt dat neer op 3 miljoen euro huur plus minstens 5 miljoen euro aan salaris.