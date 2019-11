Situatie in Napels wordt zorgwekkend: spelersvrouwen slaan op de vlucht, bodyguard moet gezin Koulibaly beschermen TLB/KTH

12 november 2019

19u40

Bron: Rai, Gazzetta dello Sport 0 Buitenlands voetbal De storm in Napels is nog niet gaan liggen. Terwijl Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis er de voorbije dagen mee dreigde alle spelers, waaronder de voornaamste steunpilaren van zijn ploeg, van de hand te doen, kwam het ook al tot verschillende incidenten. Enkele spelersvrouwen sloegen volgens Italiaanse media zelfs al op de vlucht naar hotels en familie.

‘t Is dezer dagen niet al te fijn om in Napels te zijn. Toch niet voor de partners van de spelers van de Italiaanse topclub, zo blijkt. Na de revolte van de spelers tegen voorzitter De Laurentiis kwam het al tot verschillende incidenten. Zo kreeg de Braziliaanse middenvelder Alan op klaarlichte dag inbrekers over de vloer - zijn gezin was op dat moment thuis - en werd de wagen van de partner van de Pool Piotr Zielinski gevandaliseerd. Volgens de Rai werden de ruiten van de auto aan diggelen gemept en gingen de dieven aan de haal met de radio en het navigatiesysteem.

De Ultra’s van Napoli zijn niet de grootste aanhangers van De Laurentiis, maar ook de muiterij van de spelers van de Partenopei kan op zeer weinig bijval rekenen. Dat de recente incidenten iets met de revolte te maken hebben, lijdt dan ook weinig twijfel. Dat beseft ook de hoogzwangere partner van Allan, die een emotioneel bericht schreef op Instagram. “Genoeg! Dit loopt uit de hand”, schrijft ze. “Ik kan er niet meer tegen. Mijn man wordt aangevallen en ik krijg verwensingen naar mijn hoofd geslingerd via de social media. En dan werd er ook nog bij ons ingebroken, om chaos te creëren. Mijn kinderen waren doodsbang.”

Naar ouders of bodyguard ingehuurd

Het gezin van Allan verblijft inmiddels in een hotel en zij zijn niet de enigen die ervoor gekozen hebben om te ontsnappen aan de angst. De vrouw van Zielinski is mee met haar man richting Polen getrokken, de middenvelder werd opgeroepen voor de Poolse nationale ploeg. Volgens Italiaanse media is de partner van Lorenzo Insigne dan weer voorlopig gaan inwonen bij haar ouders en ook ex-Genkenaar Kalidou Koulibaly zou het zekere voor het onzekere genomen hebben. De Senegalese verdediger huurde volgens Corriere dello Sport een bodyguard in om hem en zijn gezin te beschermen.

Dries Mertens, de chouchou in Napels, blijft voorlopig buiten schot. In Italiaanse media wordt de naam van de Rode Duivel ook niet in het rijtje der aanstokers van de muiterij genoemd. Het contract van de Leuvenaar bij Napoli loopt op het einde van het seizoen af en reeksgenoot Inter informeerde al. Mertens staat op het lijstje versterkingen als extra optie in steun van Romelu Lukaku. De lijntjes zijn uitgelegd. Ook Napoli wil graag verder met hem, maar De Laurentiis wil dat Mertens, gezien zijn leeftijd, inlevert. Bij Inter zou hij 6 miljoen kunnen verdienen, maar een uitgewerkt voorstel ligt er nog niet op tafel.