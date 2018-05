Sir Alex Ferguson ondergaat spoedoperatie na hersenbloeding Yari Pinnewaert

Bron: Sky Sports, Daily Mail, BBC, Belga 127 Buitenlands Voetbal Sir Alex Ferguson is in ernstige toestand naar het ziekenhuis gebracht, zo melden diverse Britse media. De legendarische manager van Manchester United, 76, werd met spoed geopereerd nadat hij een hersenbloeding had gekregen. Die ingreep verliep succesvol.

Manchester United heeft intussen een update gegeven over de toestand van 'SAF': "De ingreep is uitstekend verlopen, maar hij zal een periode op intensieve zorgen moeten blijven om zijn herstel te optimaliseren. Zijn familie vraagt dan ook om zijn privacy te respecteren", klonk het.

Ferguson is een van de meest succesvolle voetbaltrainers ooit. Hij stond tussen 1986 en 2013 aan het roer bij Manchester United en met die club werd dertien keer kampioen van Engeland, won hij twee keer de Champions League en daarnaast nog talloze andere prijzen.

Ferguson speelde als profvoetballer tussen 1958 en 1974 317 wedstrijden in de Schotse competitie, onder meer voor Glasgow Rangers. Hij maakte 170 doelpunten. Ook speelde hij zeven interlands (negen goals) voor zijn geboorteland.

Na zijn voetbalcarrière werd Ferguson al snel trainer. Van 1978 tot zijn vertrek naar Manchester boekte hij al veel succes met Aberdeen. Onder zijn leiding won die club drie keer de Schotse titel en vier keer de Schotse beker. Ook veroverde Aberdeen in 1983 de Europa Cup II, voor bekerwinnaars, door Real Madrid in de finale te verslaan. De Schotse ploeg van Ferguson pakte later in dat jaar ook de Europese Supercup ten koste van Hamburg.

