Zware opdoffer voor Napoli en Mertens: titel ligt voor het grijpen, tot Juventus in krankzinnig slot alsnog wint bij Inter LPB

28 april 2018

23u28 13 Serie A Voor Napoli smaakten de druiven vanavond heel erg zuur. Dries Mertens en co rekenden zich voor de televisie al rijk toen titelconcurrent Juventus kort voor tijd 2-1 in het krijt stond bij Inter. Op dat moment had Napoli zijn lot volledig in eigen handen, in zijn eindspurt naar de eerste 'Scudetto' in 28 jaar. Helaas voor Mertens en de zijnen: in een krankzinnig slot sloeg Juventus nog twee keer toe: 2-3.

Wat een opdoffer voor Napoli. Twee moeilijke uitmatchen - Inter Milaan en AS Roma - hielden de hoop levend dat Juventus 'ergens' nog punten ging laten liggen in de sinds vorig weekend weer razendspannende titelstrijd in de Serie A. Bij kans nummer één won Napoli bijna meteen het groot lot. Inter stond bijna de hele match met zijn tienen, maar ging in een dol kwartier na rust op en over Juventus. Icardi maakte gelijk, Barzagli devieerde een voorzet van Perisic in eigen netten.

.@Inter komt op voorsprong dankzij een doelpunt van de invaller Perisic ! 2️⃣ - 1️⃣ ! #InterJuventus pic.twitter.com/LZySo1CV0L Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Voor Napoli kondigde zich een droomscenario aan. Juve onderuit en zelf zijn resterende vier duels winnen, en in San Paolo kon op 20 mei op de slotspeeldag het dak eraf. Candreva knutselde ei zo na de 3-1 in elkaar. Een paar andere Inter-counters liepen net spaak, zodat Mertens en co moesten blijven aftellen voor de beeldbuis. Tien 'Interisti' - Vecino kreeg na een kwartier streng rood - hielden een beukend Juventus met man en macht af. Tot minuut 87: Cuadrado - hou hem in het oog op het WK - trof via het lichaam van Skriniar vanuit een onmogelijke hoek raak. Op dat moment geen ramp voor Napoli: een zege morgen op Fiorentina blééf goed voor de leiderstroon. Het tv-leed was helaas nog niet geleden. De onvermijdelijke Higuain kopte vlak voor tijd een vrije trap van Dybala genadeloos tegen de netten: 2-3 en Juventus weer vier punten los.

Als Napoli straks in Fiorentina zelf wint, brengt het de kloof weer terug tot één eenheid. Bologna en Hellas Verona lijken te zwak om Juventus nadien in eigen huis te verontrusten. Alle hoop rust vanaf nu op AS Roma, dat 'Juve' op 13 mei ontvangt in Stadio Olimpico. Maar eerst zelf foutloos blijven, SSC Napoli.

💥 @Cuadrado en @G_Higuain trekken de scheve situatie in Giuseppe Meazza recht! Van 2-1 naar 2-3 in amper twee minuten! ⚪️⚫️ #InterJuventus pic.twitter.com/A4Y8rnE4Kv Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link