Zwak Juventus verliest van Cagliari, Daouda Peeters (21) eerste Belg ooit die minuten mag maken voor Turijnse grootmacht MXG

29 juli 2020

23u46 0 Cagliari CAG CAG 2 einde 0 JUV JUV Juventus Serie A Daouda Peeters (21) heeft als eerste Belg ooit minuten gemaakt bij Juventus. De jonge middenvelder mocht twintig minuten opdraven in de nederlaag van zijn ploeg tegen Cagliari. Kersvers kampioen Juventus verloor wel op Sardinië. Een goal aan het begin en aan het einde van de eerste helft waren genoeg voor een 2-0-zege voor Cagliari.

Sarri gaf geen basisspelers rust voor deze overbodige wedstrijd. Cristiano Ronaldo wilde duidelijk z'n statistieken nog wat opkrikken, maar de Portugees kreeg geen bal tegen de touwen. Hij blijft zo voorlopig steken op 31 doelpunten. Juve domineerde de beginminuten, maar werd koud gepakt door Gagliano. Die duwde een voorzet van dichtbij voorbij Buffon.

Cagliari hield makkelijk stand. Wat kansjes via stilstaande fases waren er wel voor Juventus, maar verder kwamen ze niet. Integendeel. Aan het einde van de eerste helft verdubbelde Simeone de score met een knap afstandsschot. Buffon zag er niet goed uit.

In minuut 76 gunde Sarri de jonge Belg Daouda Peeters dan z’n eerste speelminuten voor de ‘Oude Dame’. De verdedigende middenvelder genoot z'n opleiding bij Club Brugge en belandde via Sampdoria bij Juventus. Bakens kon ook hij niet meer verzetten, maar geschiedenis heeft-ie wel geschreven. Peeters is de eerste Belg ooit die minuten mag maken voor Juventus en ook de eerste landgenoot die in dezelfde ploeg als Cristiano Ronaldo op een veld staat.



