Zo pak je als doelman punten: Donnarumma behoedt Milan in extra tijd van nederlaag met deze waanzinnige redding Mike De Beck

16 april 2018

08u58 4

Met zijn 19 jaar is Gianluigi Donnarumma nog steeds piepjong, maar na gisteren heeft het sluitstuk van AC Milan ondertussen wel al 100 wedstrijden in de Serie A op de teller staan. De doelman zette die statistiek kracht bij met een waanzinnige save tegen Napoli. In de 92ste minuut leken de Napolitanen een gooi te doen naar de zege om zo de rol in de Italiaanse titelstrijd niet te moeten lossen. Arkadiusz Milik had de 0-1 zomaar aan de voet. De Pool tikte het leer ook naar de verste hoek, maar met een ultieme kattensprong duwde Donnarumma de bal nog in hoekschop. De Italiaanse doelman wist perfect waar het schot zou belanden. Zijn redding getuigde dan ook van veel inzicht.

Wat een save van Donnarumma! 😱 Hij redt hier een punt voor Milan! 👍#MilanNapoli 🇮🇹 0⃣-0⃣ pic.twitter.com/7s8aBAKXT9 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link