Zo kom je bij een nieuwe club binnen: Lukaku meteen trefzeker bij debuut voor Inter tegen Lecce (4-0)

26 augustus 2019

22u33 12 Internazionale INT INT 4 einde 0 LEC LEC Lecce Serie A Zo kom je bij een nieuwe club binnen. Romelu Lukaku is het type dat bij een entree graag de deuren fors open zwaait – voorbeelden legio. Eerste match voor Inter en meteen trefzeker. Eerste indruk, goeie indruk. Big Rom zwaaide met het handje, 64.000 tifosi genoten. Nu bevestigen. Ook al zat Inter toen al in een zetel.

Ro-ro-Romelou rolde van de tribunes op San Siro. Al in een segment van de opwarming. Telkens hij een balletje tegen de netten joeg, weerklonk er voorzichtig gejuich. De liefde is wederzijds. Lukaku zwaaide eens terug. Hij lachte. De Rode Duivel is graag in Milaan. Ze hebben het geweten.

Eentje dat van zijn bucketlist mag. Gescoord in de Jupiler Pro League (33 keer). Doelpunten gemaakt in de Premier League, stiekem nog altijd zijn favoriete competitie (113 keer). Mogen juichen op een Wereldbeker (5 keer). Trefzeker op een Europees kampioenschap (2 keer). Goals in Champions en Europa League (7 en 13 keer). Daar mag nu ook de Serie A bij – check.

Scoren tegen een Italiaanse club was Lukaku nog nooit gelukt. Op statistiekenwebsites verschijnt sinds vanavond ook het geel-rode logo van Lecce bij de slachtoffers van ‘Big Rom’. De eerste Serie A-club wordt toegevoegd aan een lijstje met onder andere West Ham (11 goals), Southampton (9), Liverpool (5), Manchester City (5), Manchester United (3), Chelsea (3), Arsenal (3), PSG (2) en Real Madrid (1). 188 carrièregoals heeft hij in clubverband. Dit seizoen wil hij over de 200 gaan. Haalbaar doel.

Dat Lukaku meteen van zich laat spreken, is ondertussen stilaan een gewoonte. Bij West Bromwich knikte hij tegen Liverpool na een invalbeurt meteen een eerste van zeventien in zijn maidenseizoen tegen de touwen. Bij Everton scoorde hij op West Ham zijn eerste opnieuw met het hoofd. Zijn eerste voor Manchester United, tegen Real Madrid in de Europese SuperCup, was een intikker.

In de eerste helft kon hij niet verbergen dat hij fysiek en tactisch nog een achterstand heeft. Toch tankte hij vertrouwen. Zijn eerste bij Inter was een rebound, maar die tellen allemaal. De spits was er als de pinken bij. De 3-0. Voor rust hadden Brozovic met een geweldig schot en Sensi de match al in een beslissende plooi gelegd. Candreva zette de kers op de taart: hij knalde de bal in het slot van de match fantastisch in de winkelhaak.

