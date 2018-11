Zo geliefd is Ronaldo al in Turijn: heel Juventus Stadium schreeuwt ‘SIIIII’ wanneer Cristiano viert ODBS

26 november 2018

08u58 0 Serie A Vergeet die weifelachtige start. Cristiano Ronaldo (33) is na enkele maanden ook in Turijn sant in Juventus-land. En dat willen de fans van de ‘bianconeri’ geweten hebben. Na elke goal begeleiden ze Ronaldo’s inmiddels iconische viering met een luide ‘SIIIII’ vanuit de tribunes.

I love how the Juventus fans cheer “SIII” when Ronaldo celebrates unlike how the Real Madrid fans used to boo him.



pic.twitter.com/BjEZyv1jbI Aidan Walsh 🔰(@ AidanWalshMUFC) link

Scoorde hij in zijn eerste acht optredens voor de ‘Oude Dame’ slechts drie keer en kreeg hij rood onder de neus geduwd in de Champions League-opener tegen Valencia, dan zit hij in zijn laatste acht duels voor Juve aan zeven stuks. Na zijn opener zaterdag tegen SPAL ook alweer in de dubbele cijfers: het was zijn tiende goal in in totaal zestien matchen voor de Italiaanse leider. Geen speler in de geschiedenis van Juve die sneller aan de tien goals zat.

Happy to have helped the team on another important win!👍🏽⚽️ pic.twitter.com/kH60tafhxi Cristiano Ronaldo(@ Cristiano) link

Reken daar ook nog eens vijf assists bij en al tien ‘man van de match’-awards en je weet: Cristiano Ronaldo heeft nu al elk Juventus-hart gestolen. Steun die hij onvoorwaardelijk proeft na elke gemaakte goal. Toen de Portugese superster zaterdag de opener maakte, rende hij richting cornervlag om daar uit te pakken met zijn beruchte viering. Een flukse sprong, een arm hoog de lucht in om dan al draaiend met de benen wijd uit elkaar autoritair te landen.

How Messi, Ronaldo, Pogba, Neymar hit penalty kicks..

pic.twitter.com/ZUIP0PSoGi Harsh Goenka(@ hvgoenka) link

Waar dat in Madrid niet altijd even goed onthaald werd (“Cristiano zuigt te veel aandacht naar zich toe”, luidde de kritiek weleens) vinden ze het in Turijn geweldig. De fans maken er tegenwoordig een sport van bij elk van die vieringen luidkeels ‘SIIIII’ te roepen. Ronaldo vindt het ongetwijfeld geweldig, de fans van Real -wiens club een zware crisis doormaakt- zullen er eens met weemoed aan terugdenken.

Cristiano wore red paint on his face today to support a campaign raising awareness of violence against women, i'm so proud of him 😍💪 pic.twitter.com/mojxkAakAG Krisztina ❄️(@ xtinap1) link