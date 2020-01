Zlatan mist de kansen, Rebic scoort wel twee keer: AC Milan met veel moeite voorbij Udinese ABD

19 januari 2020

14u25 0 AC Milan MIL MIL 3 einde 2 UDI UDI Udinese Serie A AC Milan is door het oog van de naald gekropen tegen Udinese. De Rossoneri leken af te stevenen op een 2-2-gelijkspel, maar Ante Rebic stelde de overwinning veilig in de absolute slotfase.

Het duel kon niet slechter beginnen voor Milan. Na zes minuten kwam Donnarumma veel te wild uit en de doelman kegelde een tegenstander onderuit op de flank. Stryger Larsen kon profiteren en plaatste de bal in één tijd in een leeg doel: 0-1. De motor van AC Milan sputterde. Ook Zlatan Ibrahimovic kreeg aanvankelijk weinig klaar.

Na de pauze gingen de Rossoneri wél op en over Udinese. Rebic tekende voor de gelijkmaker, Theo Hernandez schoot de 2-1 tegen de netten - knap doelpunt. Milan leek op weg naar de zege, maar Lasagna kopte vijf minuten voor affluiten een voorzet van Stryger Larsen in doel: 2-2. Ibrahimovic probeerde, maar slaagde er niet in te scoren. Zijn kopbal miste kracht, oog in oog met Udinese-doelman Musso schoot Ibra hoog over. ‘t Was niet zijn namiddag.

Voor Ante Rebic werd het wel een fantastische namiddag. De Kroaat zette in de absolute slotfase de 3-2-eindstand op het bord. Redder in noord. Dankzij hem komt Milan voorlopig op een zevende plaats in de Serie A.