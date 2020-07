Zlatan leidt AC Milan met tweeklapper naar zege tegen Sassuolo, Saelemaekers speelt 90 minuten Redactie

21 juli 2020

23u40 1 Sassuolo SAS SAS 1 einde 2 MIL MIL AC Milan Serie A AC Milan mag Ibra alweer bedanken. Zlatan Ibrahimovic leidde de Rossoneri met twee treffers naar een 1-2-zege tegen Sassuolo. Milan springt zo voorlopig naar de vijfde plek in de Serie A. Alexis Saelemakers speelde 90 minuten.

Ibrahimovic - 38, maar nog lang niet versleten - verdeelde het spel voor Milan in de beginfase tegen Sassuolo én scoorde ook. Op een voorzet van Çalhanoğlu troefde hij iedereen af en kopte hij de openingstreffer tegen de netten. Lang kon Milan echter niet genieten van zijn voorsprong, want al snel schoot Caputo de gelijkmaker vanop de stip binnen: 1-1. Dat leek ook de ruststand te gaan worden, tot Ibrahimovic door Çalhanoğlu - opnieuw hij - werd diepgestuurd. De Zweed omspeelde de Sassuolo-doelman en werkte koelbloedig af. Mehdi Bourabia pakte nog voor rust een tweede gele kaart, waardoor Sassuolo in de tweede helft geen vuist meer kon maken tegen een volwassen Milan.

De goals van Ibrahimovic:

GOAL | Zlatan Ibrahimovic kopt Milan op voorsprong! 💪🔥



0️⃣-1️⃣ #SassuoloMilan 🇮🇹 pic.twitter.com/2BWRLrtkCy Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOAL | Zlatan Ibrahimovic met zijn tweede van de avond ! 😍🙌



1️⃣-2️⃣ #SassuoloMilan 🇮🇹 pic.twitter.com/u5ihRVo4lx Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link



