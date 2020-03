Zlatan denkt na over toekomst: extra jaar bij Milan lijkt veraf, dan maar als makelaar samenwerken met Raiola? ABD

25 maart 2020

18u23

Bron: Gazetta dello Sport 0 Serie A Zijn voetbalpensioen nadert. Zlatan Ibrahimovic is er intussen al 38 en denkt na over zijn toekomst. Het contract van de Zweedse spits bij AC Milan loopt eind dit seizoen af. Hij heeft een optie op een extra jaar, al is het maar de vraag of die gelicht zal worden. Een andere piste waar ‘Ibracadabra’ naar verluidt aan denkt: samenwerken met supermakelaar Mino Raiola.

Zlatan Ibrahimovic keerde afgelopen winter terug naar zijn geliefde AC Milan. ‘t Was een terugkeer in stijl. Hij gaf de club - een gevallen glorie - een nieuw elan. Vier goals in tien matchen ook. Sportief belangrijk. Ondanks zijn leeftijd nog niet versleten.

Toch is het onzeker of Ibrahimovic zijn contract bij de Rossoneri, dat in juni afloopt, zal verlengen. Er heerst twijfel. Niet door de coronacrisis, wel door de huidige situatie aan de top bij AC Milan. Technisch directeur Zvonimir Boban, die amper negen maanden aan de slag was bij de club, werd begin deze maand ontslagen nadat hij zich in een interview kritisch uitte over het financiële beleid van Milan.

Italiaanse media melden dat Ibrahimovic enorm ontgoocheld was over het vertrek van zijn ‘vriend’ Boban, die ‘Ibra’ afgelopen winter overhaalde om LA Galaxy te verlaten voor AC Milan. “Het is onwaarschijnlijk dat Zlatan besluit te blijven in Milaan”, schrijft de Gazetta dello Sport.

Omdat de Serie A door de coronacrisis pas over een paar maanden - al dan niet - wordt hervat, is Ibrahimovic teruggekeerd naar Zweden. Even het hoofd vrij maken. Voetbal en de zorgen in de wereld vergeten. Op zijn Instagram valt onder andere te zien dat hoe hij de ene dag aan een kampvuur zit en de volgende dag Fortnite speelt.

Wordt Zlatan spelersmakelaar?

Maar naar verluidt denkt hij vooral na over zijn toekomst. Hij zou een trainersdiploma willen halen, maar het laatste hardnekkige gerucht doet de wenkbrauwen pas echt fronsen. Zlatan zou overwegen om samen te werken met zijn makelaar, Mino Raiola. Italiaanse Nederlander die spelers als Paul Pogba, Erling Haaland en Marco Verrati in de portefeuille heeft. Raiola begeleidt Ibrahimovic sinds zijn periode bij Ajax, een kleine twintig jaar geleden. De twee kunnen het goed vinden met elkaar en zouden dus ook na de spelerscarrière van ‘Ibra’ willen blijven samenwerken... Wordt ongetwijfeld vervolgd.