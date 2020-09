Zlatan (38) na zijn dubbel in Serie A-opener AC Milan: “Als ik 20 was geweest, had ik 4 keer gescoord” ODBS

22 september 2020

16u28

Bron: Eleven Sports/Sky Italia 0 Serie A Alsof de tijd heeft stilgestaan. Zlatan Ibrahimovic, 38 lentes jong, was goed voor de beide goals in AC Milans eerste match in de Serie A 2020-’21. De ‘rossoneri’ wonnen met 2-0 van Bologna, Saelemakers speelde de tweede helft als vervanger van de Spanjaard Castillejo. En ook na de match pakte de Zweedse spits uit met twee oneliners waar alleen hij een patent op heeft.



Met een kopbalgoal even voor de pauze en een strafschopdoelpunt net na rust, was Zlatan eens te meer de gevierde man. “Als ik twintig jaar was geweest, had ik er vanavond vier gemaakt. Maar ik ben 38, dus waren het er maar twee”, aldus Zlatan met karakteristieke grijns bij Sky Sport Italia. Hij vergeleek zich opnieuw ook graag met Benjamin Button, hoofdpersonage uit de filmklassieker van David Fincher. Die werd geboren in het lichaam van een stokoude man en met het verstrijken van de jaren wordt hij lichamelijk steeds jonger. Sterven doet Button als een pasgeboren baby. Zlatan: “Ik ben net als Benjamin.”

Wat het verschil was? Zij hebben Ibrahimovic, wij niet Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic

Geconfronteerd met zijn leeftijd, toonde Ibrahimovic zich plots een pak serieuzer. “Ik hou ervan om verantwoordelijkheid te hebben. Niemand kan me meer druk opleggen dan ikzelf. Mijn leeftijd moet eigenlijk helemaal niet van tel zijn. Ik wil behandeld worden als iemand van twintig jaar en hetzelfde werk doen als die jongeren. Ik voel me goed en ik werk hard, zoals het hele team vanavond deed. Ons doel is om beter te doen dan vorig seizoen, dus zullen we iedere wedstrijd moeten spelen alsof het een bekerfinale is.”

AC Milan eindigde vorig seizoen als het nummer 6 en tracht zich via de voorrondes te kwalificeren voor de Europa League. Donderdag wacht het Noorse Bodø/Glimt in Milaan.

Dankzij de twee goals heeft Ibrahimovic nu in zomaar eventjes 22 seizoenen op rij gescoord op het hoogste niveau. Daar deed ook Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic zijn hoed voor af. “Wat het verschil was? Zij hebben Ibrahimovic, wij niet. Álles wat zij creërden, ging via hem. Hij maakte het verschil.”

Op 3 oktober wordt Zlatan er 39.

