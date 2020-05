Zijn nieuwe roeping? Cristiano Ronaldo geeft fitnessles vanuit quarantaine: “Hij is een machine" ABD

12 mei 2020

12u40

Bron: Gazetta dello Sport/Instagram 1 Serie A Wat doet een stervoetballer in quarantaine? In Cristiano Ronaldo zijn geval: een nieuw fitnessconcept lanceren. De 35-jarige stervoetballer heeft een instructiefilmpje de wereld ingestuurd om het nieuwe Instagramaccount van zijn eigen bedrijf, ‘CR7 Fitness by Crunch’, te promoten. Zijn gewezen fitnesscoach bij Sporting Lissabon en Man United ziet nog altijd een Ronaldo op topniveau. “Hij is een machine die elke krachttoer aankan.”

Wat het nieuwe concept inhoudt? Live online fitnesslessen. Cristiano Ronaldo, die intussen een week in quarantaine verblijft na zijn terugkeer in Turijn, gaf het startschot door zelf een video te posten waarin hij zeven oefeningen voordoet die hij “dagelijks” afwerkt. Een promotiestunt. “Herhaal deze oefeningen twee of drie keer om uiteindelijk dit te krijgen”, grijnst Ronaldo terwijl hij zijn sixpack showt in onderstaande video.

Ronaldo en fitness: ‘t is een geslaagd huwelijk. Intussen is hij er 35, maar hij heeft de biologische leeftijd van 23 jaar, zo wees een studie eerder uit. Dat hij nog kan en wil spelen tot zijn 41ste, zei hij daar zelf over. Wie zijn wij om hem tegen te spreken? Ronaldo is een trainingsbeest. Toen de coronacrisis losbarstte, trok hij voor twee maanden naar Madeira. Nu moet hij nog één week in quarantaine alvorens hij weer naar het trainingscomplex van Juve mag, en sinds maart heeft hij geen match meer gespeeld. Maar er is dus geen grammetje bijgekomen.



“Hij is een machine die elke krachttoer aankan”, vertelt João Aroso, gewezen fitnesscoach van Ronaldo bij Sporting Lissabon en Manchester United in de Gazetta dello Sport. “Toen we bij Sporting coördinatiewerk deden, was het net als een tekenfilm: toen al deed hij alles zo snel dat je het amper kon geloven. Na de dubbele trainingssessies ging hij thuis ook nog bijtrainen...”

Cristiano kent zijn lichaam beter dan wie dan ook. Hij kent zijn ‘geheimen’ om op topniveau te blijven presteren Gewezen fitnesscoach van Ronaldo, João Aroso

De Gazetta haalt er nog maar eens de onwaarschijnlijke cijfers van Ronaldo bij: 7% vetmassa en 50% spiermassa. Daarbovenop komt zijn topsnelheid tijdens de wedstrijd Juventus-Napoli in augustus 2019: 34,6 km/u. En uiteraard zijn majestueuze kopbalgoal tegen Sampdoria waarbij hij 2,56m hoog sprong - buitenaards. ‘CRobot’. Wanneer we Ronaldo weer aan het werk zullen zien, is nog afwachten. Maar als de Serie A hervat, zal ‘CR7' er klaar voor zal zijn, daar twijfelt niemand aan.



Fitnesscoach Aroso besluit: “Cristiano kent zijn lichaam beter dan wie ook. Hij kent zijn ‘geheimen’ om op topniveau te blijven presteren. Daardoor zal hij geen moeite hebben om er weer aan te beginnen. Hij wil volgende week in dezelfde staat toekomen op het trainingscomplex als toen hij daar ruim twee maanden geleden vertrok.”

