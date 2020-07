Zijn goals leverden Inter minstens 15 punten op: ‘Big Rom’ blijft redder in nood Redactie

20 juli 2020

08u45 0 AS Roma ROM ROM 2 einde 2 INT INT Internazionale Serie A Een evenaring van zijn beste seizoencijfers. De teller staat op 27 goals in alle competities, maar zonder ongelukken maakt Romelu Lukaku van het seizoen 2019-2020 zijn strafste jaargang ook. Met 6 winners en drie gelijkmakers houdt hij Inter in de race om plaats twee. Het Champions League-ticket is definitief binnen.

BIG ROM | Romelu Lukaku legt de gelijkmaker binnen! 💪🇧🇪#RomaInter 🇮🇹 pic.twitter.com/AxVfGGXGhe Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Zo belangrijk is ‘Big Rom’ voor Inter. In Italië hebben de sportkranten de berekening al een aantal keer bovengehaald. Zonder zijn doelpunten had Inter mogelijk vijftien punten minder. Openers, gelijkmakers, winners. Zie ook de late treffer vanop de stip op AS Roma die de Nerazzurri alsnog een gelukkig punt opleverde (2-2).

De waarde daarvan kennen we maandagavond. Als Lazio in de topper Juventus klopt, blijft de titelstrijd min of meer open. Allemaal morsen ze massaal punten, de toppers in de Serie A. Na de puntenverliezen van de voorbije maand is het absolute verrassing dat de kloof tussen Inter en Juventus op dit moment vijf punten bedraagt.

Met 27 goals in alle competities evenaart Lukaku zijn beste return ooit, uit zijn eerste seizoen bij Man United, in 2017-18. Met nog vier matchen te gaan in de Serie A en ook nog de Europa League mag hij voor het eerst in zijn loopbaan de dertig ambiëren.

De strafschop in Rome was zijn enige wapenfeit overigens. Lukaku, pas terug uit blessure, had tijdens zijn invalbeurt amper impact. Stramme rug, stramme spieren?



