Zelfs nu hij vier maandlonen inlevert, verdient Ronaldo nog altijd bijna drie keer zoveel als ‘Big Rom’

Zelfs nu Cristiano Ronaldo tot vier maanden salaris inlevert, verdient hij nog bij drie keer zoveel als Romelu Lukaku, die bij de drie topverdieners in de Serie A hoort.

Naar aanleiding van de besparingen bij Juventus publiceerde de Gazzetta dello Sport nogmaals alle lonen van de spelers in de Serie A, zoals de roze sportkrant ook in september al had gedaan.

Cristiano Ronaldo, met liefst 31 miljoen euro netto per jaar, en Matthijs de Ligt (8 miljoen) verdienen meer dan ‘Big Rom’, die mits goede prestaties ook nog een bonus van 1,5 miljoen kan opstrijken. Dries Mertens ontvangt vier miljoen euro bij Napoli, Radja Nainggolan krijgt drie miljoen euro bij Cagliari. Jordan Lukaku en Silvio Proto verdienen één miljoen bij Lazio Roma, Timothy Castagne doet het met 550.000 euro per jaar bij Atalanta.

Zelfs nu de spelers van Juventus tot vier maanden loon inleveren, blijft Ronaldo met voorsprong de bestbetaalde. Met ongeveer 21 miljoen euro netto (31 minus 10 voor vier maanden) verdient hij nog altijd bijna drie keer zoveel als zijn naarste belager. Of de concurrentie dezelfde stappen als Juve zal zetten, is nog maar de vraag. Op dit moment lijkt het erop dat de rest van de Serie A afwacht, omdat het seizoen nog niet definitief is afgeblazen, zo bericht de Gazetta dello Sport.

Grootverdieners Serie A

Cristiano Ronaldo (Juventus) - 31 miljoen

Matthijs de Ligt (Juventus) - 8 miljoen (+4 miljoen bonussen)

Romelu Lukaku (Inter) - 7,5 miljoen (+1,5 miljoen aan bonussen)

Adrien Rabiot (Juventus) - 7 miljoen euro (+2 miljoen aan bonussen)

Gonzalo Higuain (Juventus) - 7,5 miljoen euro

Paulo Dybala (Juventus) - 7,3 miljoen euro

Aaron Ramsey (Juventus) - 7 miljoen euro

Miralem Pjanic (Juventus) - 6,5 miljoen euro

Edin Dzeko (AS Roma) - 5 miljoen (+1 miljoen aan bonussen)

Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Douglas Costa (Juventus), Mario Mandzukic (Juventus), Sami Khedira (Juventus), Diego Godin (Inter) en Kalidou Koulibaly (Napoli) - 6 miljoen

Hazard bestbetaalde Belg

Lukaku behoort met zijn 7,5 miljoen netto per jaar - ofwel 265.000 euro bruto per week - uiteraard tot het lijstje van bestbetaalde Belgen. Al gaan er hem nog vier voor. Thibaut Courtois mag wekelijks 280.000 euro bruto op zijn rekening bijschrijven. Kevin De Bruyne (€325.000) en Marouane Fellaini (€420.000) verdienen nog meer. Op nummer één staat ‘Galáctico’ Eden Hazard met een slordige 485.000 euro bruto per week.

Top tien bestbetaalde Belgen

1. Eden Hazard- Real Madrid: 485.000 euro bruto per week

2. Marouane Fellaini - Shandong Luneng: 420.000 euro per week

3. Kevin De Bruyne - Man City: 325.000 euro bruto per week

4. Thibaut Courtois - Real Madrid: 280.000 euro bruto per week

5. Romelu Lukaku - Inter Milaan: 265.000 euro bruto per week

6. Moussa Dembélé - Guangzhou R&F: 240.000 euro bruto per week

7. Yannick Carrasco - Dalian Yifang/Atlético: 200.000 euro bruto per week

8. Toby Alderweireld - Tottenham: 175.000 euro bruto per week

9. Dries Mertens - Napoli: 145.000 euro bruto per week

10. Axel Witsel - Dortmund: 145.000 euro bruto per week

