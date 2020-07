Zege voor Lazio (waar Immobile op één goal van record staat) en Ibra wijst Milan de weg met twee goals MXG

29 juli 2020

22u18

Bron: Belga 0 Serie A Jordan Lukaku (Lazio Roma) en Alexis Saelemaekers (AC Milan) hebben woensdagavond mogen vieren in Italië. Beide landgenoten wonnen met hun team op de voorlaatste speeldag in de Serie A. Lazio, met invaller Lukaku, versloeg het al gedegradeerde Brescia met 2-0. Milan en basisspeler Saelemaekers wonnen met 1-4 bij Sampdoria.

Zlatan Ibrahimovic was eens te meer de held bij AC Milan. De Zweed scoorde twee maal (4. en 58.) en werd zo de eerste voetballer die in de Serie A voor zowel AC Milan als Inter tenminste 50 keer scoorde. Hij zit bij de Rossoneri na vanavond aan 51 treffers, bij Inter scoorde hij tussen 2006 en 2009 57 keer. Tussendoor scoorde Calhanoglu (54.), woensdag op bezoek in Genua, ook nog. Askildsen (87.), voor Sampdoria, en Leao (90.+2), voor Milan, legden in het slot de 1-4 eindstand vast. Saelemaekers speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers.

Milan is voor volgend seizoen al zeker van de zesde plaats, die recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Europa League. De Milanezen hopen echter nog stilletjes op de vijfde plaats van concurrent Roma. De Romeinen tellen één punt meer, maar spelen later vanavond ook nog bij Torino. De nummer vijf in Italië mag rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League.

Immobile dicht bij record

Lazio knokt nog steeds om de tweede plaats. De Romeinen boekten tegen Brescia een 2-0 zege dankzij goals van Correa (17.) en topschutter Immobile (83.). Immobile komt dankzij zijn doelpunt op één treffer van het record van Gonzalo Higuain (36 goals in 2015/2016 voor Napoli). Jordan Lukaku viel na 56 minuten in. Lazio telt als vierde één puntje minder dan nummer twee Inter.