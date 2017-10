Zag u deze loeier al van Perisic? Ex-Clubspits brengt Inter in het zog van Napoli met heerlijke knal Redactie

07u17 0 AFP Perisic viert zijn goal tegen Hellas Verona.

Ivan Perisic. U kent hem ongetwijfeld nog van zijn Belgische periode bij Roeselare en Club Brugge. De Kroaat maakt tegenwoordig het mooie weer bij Internazionale en is ook in de Italiaanse Serie A bijzonder goed bij schot. In de competitiewedstrijd tegen Hellas Verona knalde hij Inter zonder twijfelen naar de zege. De 'nerazzurri' komen dankzij de 1-2 overwinning op twee punten van leider Napoli te staan.

Photo News Ivan Perisic.

WHAT A GOAL PERISIC!pic.twitter.com/9X7Nyesek9 FN(@ FansNerazzurri) link