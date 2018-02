Xian Emmers zat voor het eerst op de bank in competitiewedstrijd: "Doorbreken bij Inter is het doel" Rudy Nuyens

05 februari 2018

18u48

Bron: Eigen berichtgeving 1 Serie A Xian Emmers (18) zat zaterdag voor het eerst op de bank voor een competitiewedstrijd van Inter Milaan. De zoon van ex-Rode Duivel Marc Emmers hoopt te kunnen doorbreken in de Serie A.

Marc Emmers was er zaterdag bij toen zoon Xian op de bank mocht zitten voor een wedstrijd van het eerste elftal van Inter. "Het is de derde keer dat Xian geselecteerd werd voor een wedstrijd van het eerste elftal", vertelt de gewezen speler van onder meer KV Mechelen en Anderlecht. "Eind vorig seizoen zat hij al een keer bij de selectie, maar toen moest hij uiteindelijk in de tribune plaatsnemen. Hij werd ook al geselecteerd voor de bekerwedstrijd tegen Pordenone, maar zaterdag zat hij voor het eerst op de bank in een met 50.000 tifosi gevuld stadion. De sfeer en de ervaring betekenden veel voor Xian. Het was indrukwekkend."

Speelminuten waren er niet bij voor de jonge Belgische middenvelder. "Dat had hij ook niet verwacht", vertelt Marc Emmers. "Vrijdag speelde hij nog een volledige wedstrijd met de 'Primavera' (het hoogste jeugdteam, red.) van Inter. Dinsdag voetbalt hij ook weer met de 'Primavera' in San Siro tegen Moskou, in de Champions League voor de jeugd. Maar dan zal er niet zoveel volk zitten als zaterdag."

El Belga de 18 años Xian Emmers entra en su primera convocatoria del primer equipo para el juego vs Crotone. pic.twitter.com/WrpY7xVLjG Inter Latino(@ inter_latino) link

Beslissende periode

Xian Emmers is nog altijd maar 18 en heeft geduld. "Hij heeft nog wel wat tijd", zegt Marc Emmers. "Maar hij komt nu wel in een beslissende periode. In Italië bestaat er geen U23, de 'Primavera' is de hoogste jeugdcategorie. Daar kan hij nog één seizoen in meedraaien, dan stopt het als jeugdspeler. Dat jaar wordt heel belangrijk, het hangt er maar vanaf of hij dan speelkansen zal krijgen. Je kan ook even een stap terug zetten om dan weer vooruit te gaan, zoals Zinho Vanheusden probeert met zijn uitleenbeurt aan Standard. Maar het moet wel op een bepaald niveau blijven. Het doel blijft om door te breken bij Inter. Daar hebben ze hem ook voor gehaald. Als een club als Inter dat doet, is het omdat ze in u geloven."

Puzzelstukjes

"In het voetbal moeten de puzzelstukjes wel op het juiste moment in mekaar vallen", weet Marc Emmers. "Om te beginnen moet je een trainer hebben die je een kans geeft. Het is op aanvraag van coach Spalletti dat hij er al een paar keer bij geweest is, hopelijk blijft dat de komende maanden gebeuren. Zelf ga ik nog voor elke wedstrijd naar Milaan. De kennis die ik zelf van het wereldje heb, wil ik maximaal aan Xian doorgeven. Dat is belangrijk voor hem. Hij moet er zelf honderd procent voor gaan. Maar dat doet hij ook. Hij gaat nooit weg, hij leeft voor het voetbal."